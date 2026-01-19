Caso Zulma Guzmán: vinculan a otra mujer en el caso de las frambuesas con talio

Siguen conociéndose nuevos detalles en el caso de Zulma Guzmán por el envenenamiento de dos menores de edad con frambuesas contaminadas con talio, ocurrido en Bogotá en abril de 2025. En este contexto, la Fiscalía General de la Nación identificó a una nueva persona vinculada a la investigación.

Ante esto, el medio de comunicación Caracol Radio comentó que las autoridades identificaron a Zenaida Vargas Pava, una mujer de 63 años, señalada como la persona que entregó el paquete al domiciliario, donde estaban las frambuesas envenenadas.

Recordemos que hasta ahora, las autoridades habían puesto su foco en Zulma Guzmán, empresaria capturada en Reino Unido y señalada como autora intelectual del ataque. Sin embargo, la declaración del mensajero que llevó el encargo a la familia Bedout amplió el panorama.



El medio en cuestión conoció este nuevo testimonio entregado a la Fiscalía, donde especifica como es la persona, cómo le entregaron el paquete, entre otros detalles para las autoridades.



¿Qué información tiene la Fiscalía de la persona involucrada en el caso de Zulma Guzmán?

La información que tiene la Fiscalía menciona que el domiciliario inició el recorrido en un edificio de tres pisos cercano al parque de la 93, en el norte de Bogotá, en el cual fue atendido por una celadora y que minutos después apareció una mujer de cabello blanco, gafas y vestimenta formal que se presentó como Zenaida.

Posteriormente, mencionó que al llegar al conjunto residencial de la familia Bedout, el mensajero fue recibido por una adolescente de cabello rubio, de entre 12 y 13 años, la cual no recibió el dinero, esto debido a que nadie había pedido nada.

Ante esta respuesta, el mensajero se dirigió a la avenida Circunvalar, donde recibió una llamada de la misma mujer que le había entregado el paquete. De acuerdo con su testimonio, Zenaida Vargas Pava le reclamó al ver que había cancelado la entrega y lo presionó para que regresara.

Tanto es así que le ofreció dinero adicional y reiteró que se trataba de un regalo, para Martín de Bedout, de 21 años, uno de los jóvenes que resultó intoxicado pero logró sobrevivir. Es hermano de Inés de Bedout, una de las menores fallecidas.

Los investigadores lograron extraer del celular del mensajero los números de contacto, los cuales condujeron tanto a Zulma Guzmán Castro, como a una mujer identificada inicialmente como “Zenai”, nombre que la Fiscalía logró precisar cómo Zenaida Vargas Pava.

Ante esta información, se espera que la Fiscalía siga presionando para lograr que Zulma Guzmán regrese a Colombia, después de la siguiente audiencia que tendrá la empresaria en Reino Unido el próximo mes de febrero.

