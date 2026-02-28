Heredero estrena “Cartagena”: su nueva canción romántica ya tiene video oficial

El artista colombiano Heredero volvió a captar la atención del público con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado “Cartagena”, una propuesta romántica que explora el amor desde una narrativa emocional y cercana. El estreno incluye también el video oficial, con el que el cantante busca fortalecer su presencia en la escena musical y conectar con nuevas audiencias.

La canción se suma al repertorio del intérprete, quien ha venido consolidando su carrera dentro del género popular con temas enfocados en historias sentimentales y experiencias cotidianas. En esta oportunidad, el sencillo aborda el amor desde una perspectiva íntima, destacando emociones profundas y situaciones con las que muchos oyentes pueden identificarse.

El lanzamiento fue anunciado a través de plataformas digitales y redes sociales, donde el artista compartió detalles sobre el proceso creativo del tema y expresó su entusiasmo por presentar esta nueva producción musical a sus seguidores.



Una propuesta romántica con identidad propia

“Cartagena” se caracteriza por su estilo melódico y una interpretación cargada de emotividad, elementos que refuerzan la identidad artística de Heredero dentro del género popular. La producción combina sonidos tradicionales con arreglos contemporáneos, manteniendo el enfoque romántico que ha marcado gran parte de su trayectoria.

El tema narra una historia de sentimientos intensos y conexiones afectivas, desarrollando una narrativa centrada en el amor y las relaciones personales. La composición busca transmitir cercanía emocional con el público, apostando por una interpretación que resalta la sensibilidad del artista.

El video oficial, por su parte, acompaña la historia con una propuesta visual que refuerza el mensaje de la canción. A través de escenas que evocan romanticismo y momentos significativos, la producción audiovisual complementa la narrativa musical y ofrece una experiencia más completa para los seguidores del cantante.

Video y letra de ‘Cartagena’ de Heredero

Hoy hago el viaje que nos prometimos,

recuerda que una vez nos dijimos,

vamos a un tour.

Junto a la mía llevo tu maleta,

perdón si olvido echarte las chancletas

de Winnie Pooh.

Te compré gafas negras tipo metal,

ya te imagino decir entre risas

que no están mal.

Sabes que soy de gustos diferentes,

llevo los lentes que cubren mi rostro

en tu funeral.

Es Cartagena, pues sé que te encanta,

no se deshace el nudo en mi garganta.

Estoy llorando solo en Playa Blanca,

pues tú no estás.

Y desde el mar volví a ver las estrellas,

dijiste que serías una de ellas,

la de más luz.

Me conecté con la que más brillaba,

mientras yo la miraba titilaba,

esa eras tú.

Llorándote grité, sabes que te amo,

de nuestros hijos te mostré las fotos,

Dios, qué dolor.

Te dije Carol es patinadora,

y Sebastián quiere que ya sea hora

de ser mayor.

Son varios años

que ya no te ven,

no ha cambiado mucho en nuestro Edén.

Todo está bien,

pero nada está bien,

pues no estás tú.

Que no estás tú.

¡Dios! ¡Dios!

Es Cartagena, pues sé que te encanta,

no se deshace el nudo en mi garganta.

Estoy llorando solo en Playa Blanca,

pues tú no estás.

Y desde el mar volví a ver las estrellas,

dijiste que serías una de ellas,

la de más luz.

Me conecté con la que más brillaba,

mientras yo la miraba titilaba,

esa eras tú.

Llorándote grité, sabes que te amo,

de nuestros hijos te mostré las fotos,

Dios, qué dolor.

Te dije Carol es patinadora,

y Sebastián quiere que ya sea hora

de ser mayor.

Sé que yo sufro en tu ausencia también,

no sé qué voy a hacer cuando no esté.

Todo está bien,

pero nada está bien,

pues no estás tú.

Que no estás tú.

Volví a mirar de noche las estrellas.