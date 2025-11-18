Heredero sorprende al revelar a qué se dedicaba antes de convertirse en cantante

El cantante de música carranguera Féizar Orjuela, conocido artísticamente como Heredero, habló sobre la etapa en la que trabajó como conductor de bus antes de alcanzar reconocimiento musical.

El artista compartió esos detalles en una entrevista en el programa de televisión Se dice de mí, donde explicó que durante años cumplió jornadas extensas al volante para sostener a su familia.

Puedes leer: Heredero destapa el diagnóstico que preocupaba a más de uno, ¿confirma cáncer?



¿Cómo era la rutina del Heredero antes de ser cantante?

Según relató, su rutina iniciaba alrededor de las 4:00 de la mañana y terminaba cerca de las 11:00 de la noche, haciendo recorridos por Bucaramanga. Aseguró que ese empleo le permitió cubrir gastos esenciales de su hogar. Además, mencionó que gracias a ese trabajo logró pagar un crédito para adquirir la vivienda en la que vivió con su esposa.



Heredero señaló que conducir bus no fue su único oficio. Antes de consolidarse en la música, trabajó como conductor de colectivo, conductor de taxi, empleado en estructuras metálicas e incluso formó parte de un pequeño emprendimiento familiar de empanadas junto a su esposa.



Entrevista completa aquí:

Esa combinación de actividades, afirmó, le permitió sostenerse mientras continuaba buscando espacios para presentarse y grabar sus canciones.

¿Por qué escogió Heredero como nombre artístico ?

El artista también explicó que su nombre artístico responde a una motivación familiar. Comentó que su padre fue músico y que su madre era poeta y profesora, por lo que desde niño estuvo rodeado de expresiones artísticas que influyeron en su vocación.

Publicidad

Señaló que en su hogar la música tuvo siempre una presencia constante, lo que fortaleció su interés por la composición y el canto.

El reconocimiento para Heredero creció de manera notable con el lanzamiento de la canción 'Coqueta', un tema dedicado a su esposa que logró amplia circulación y aceptación entre los seguidores de la música carranguera. A partir de ese éxito, el cantante aumentó sus presentaciones y su participación en colaboraciones con otros artistas del género popular.

Publicidad

Tras esa etapa de mayor visibilidad, Heredero se prepara para presentarse en un escenario de gran capacidad en Bogotá, lo que considera un avance importante dentro de su carrera.

Puedes leer: El Heredero le dijo que no a dos artistas de talla grande en la música popular

El concierto, según expresó, representa una meta alcanzada después de años de esfuerzos sostenidos, no solo en la música, sino también en los trabajos que desempeñó antes de dedicarse por completo al canto.

Mira también: Heredero enseña a bailar carranga en Popular Al Parque 2025, ¿qué tal los pasos?