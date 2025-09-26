Heredero destapa el diagnostico que preocupaba a más de uno, ¿confirma cáncer?

Féizar Orejuela Aponte, conocido en la escena musical como Heredero, es hoy uno de los exponentes más reconocidos del género carranga en Colombia.

Gracias a temas que han capturado la atención del público, se ha posicionado en los primeros lugares de plataformas de streaming como YouTube Music, Spotify, Deezer y Apple Music.

Canciones populares como ‘Coqueta’ (que supera los 48 millones de reproducciones), ‘Sabor a derrota’ y ‘El divorciado’ son imprescindibles en las celebraciones nacionales.

A pesar de su éxito creciente, el artista, nacido en Macaravita, Santander, tuvo que enfrentar una ola de preocupación entre sus seguidores, quienes se interesan activamente por su vida personal.

En las últimas semanas, los rumores de que padecía una enfermedad grave, específicamente cáncer, se multiplicaron, obligando a Heredero a hacer una pausa en sus actividades y shows.

El exponente de la música carranguera decidió aclarar la situación a través de su cuenta oficial de Instagram. El motivo de su ausencia temporal fue una intervención quirúrgica realizada hace más de un mes.

"Quiero aclarar algo que se ha comentado por ahí, con respeto a una intervención que tuve hace unos días," explicó Heredero, detallando el procedimiento. Señalando la punta de su nariz, indicó que le realizaron una biopsia. El objetivo de este procedimiento era descartar una "cuestión medio incómoda" que había generado inquietud.

La noticia positiva, y que brinda tranquilidad a sus más de 560.000 seguidores, es que los resultados de dicho examen médico fueron concluyentes: "la biopsia salió negativa y que todo está genial".

El artista reveló que la preocupación de sus fans era tan grande que había recibido una considerable cantidad de mensajes directos preguntándole si el rumor de que tenía cáncer era cierto.

"Les digo que no tengo ningún problema," afirmó, aunque reconoció que aún conserva el "puntito" de la intervención en proceso de curación.

Afortunadamente, esta situación médica, que lo forzó a modificar su agenda, no lo mantendrá ausente de los escenarios por mucho más tiempo.

¿Heredero estará en Popular al Parque?

El aclamado cantautor carranguero, conocido como Heredero, será el artista sorpresa del Festival Popular al Parque 2025 en Bogotá. Se ha confirmado que este talentoso músico subirá al escenario principal el sábado 27 de septiembre, durante el evento que se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, completando así una nómina de lujo.

Heredero, representante destacado del género carranguero, se presentará en el festival de música regional, el cual se celebrará durante los días 27 y 28 de septiembre y será completamente gratis para el público.

