El Heredero revela en EXCLUSIVA cómo Jessi Uribe terminó cantando Coqueta, ¿se le pegó?

El Heredero convirtió este sencillo en el impulso más grande de su carrera y, con él, llegaron las propuestas. Pero no todas fueron aceptadas.

El artista confesó que antes de que Jessi Uribe se sumara al tema, le dijo que no a dos importantes figuras de la música popular. “Les dije que no. Si les cuento quiénes son, me dirían ‘¿cómo así que no?’”, comentó en El Klub de la Kalle.

¿Jessi Uribe fue quien buscó a El Heredero para cantar Coqueta?

La colaboración con Jessi Uribe fue objeto de rumores. Algunos en redes aseguraban que el cantante se “montó” en el éxito de “Coqueta” cuando ya estaba en la cima.

El Heredero lo aclaró en El Klub: “Fue Jessi quien me buscó. Hablamos, me explicó lo que pensaba hacer con la canción y me agradó que quisiera mantener la esencia de la carranga”.

De hecho, inicialmente, el Heredero le dijo que no. No por desconfianza, sino porque ya había rechazado a otros y no quería cambiar el rumbo. Pero la insistencia de Uribe —acompañada de respeto por el estilo carranguero— hizo que reconsiderara.

El Heredero destapa la verdad sobre si es hijo de Jorge Velosa: "Es un honor" Foto: La Kalle

“Me dijo que no quería transformar la canción. Nada de trompetas ni sonidos populares. Quería carranga”, relató.

La canción traspasó fronteras. Aunque ya vivía de la música con su equipo de 20 personas, “Coqueta” le abrió nuevos caminos. “No doy cifras, pero sí nos acomodó la vida. Veníamos tocando cada ocho días, pero más localmente. Esto nos impulsó”.

Para el Heredero, el dinero no es lo más importante. Cree que el verdadero valor está en lo que su música genera para el género, para la carranga y para las nuevas generaciones. “No es solo lo económico, es cómo esto impacta al género. Ese es mi enfoque”, dijo.

Sabe que el reto ahora es mantener el impulso sin perder la esencia. Y por eso, pese a los millones, sigue componiendo desde lo profundo de sus raíces.

El Heredero no solo defendió su estilo, también su integridad. Supo decir que no cuando muchos habrían dicho que sí. Supo esperar la colaboración correcta, sin vender su identidad musical. Y supo reconocer que, detrás de cada éxito, hay un equipo y una historia de amor que lo respalda.

