Abuelos fueron captados recreando un juego de cuando eran pequeños: "Corran, corran"

Un video que circula en redes sociales ha causado furor al mostrar a tres personas adultas reviviendo el tradicional juego infantil “tintín corre corre” en una calle de Medellín. La escena, que ya supera las 370.000 reproducciones y acumula más de 11.300 comentarios, ha generado una oleada de reacciones y sonrisas entre los internautas.

En las imágenes, compartidas originalmente en Facebook, se observa a tres hombres caminando tranquilamente por un barrio de la capital antioqueña. Sin previo aviso, uno de ellos se detiene frente a una vivienda, toca el timbre y, de inmediato, les grita a sus acompañantes: “¡Corran, corran!”, imitando el popular juego que tantas generaciones han practicado en las calles colombianas.



Los tres salen huyendo entre carcajadas, como si fueran niños escapando de una travesura. Entre risas, uno de ellos bromea: “Ve, y este huevoncito, ¿cómo nos hace correr? Ya no estamos en edad para eso”, un comentario que sumó aún más humor a la escena y que los usuarios no tardaron en destacar.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes celebrando la espontaneidad del momento. Muchos recordaron vivencias similares y resaltaron que este tipo de situaciones son parte de la alegría y la picardía que caracteriza a la cultura colombiana. Entre las respuestas más comentadas se encuentran: “Como nos pone a correr”.

“Niños desaplicados, ¿dónde estarán los padres a esta hora y los niños por ahí solos?, qué falta de responsabilidad”, “Que vengan a tocar mi puerta todos los días, para invitarlos a un café, qué lindos”, “Por fin algo que cambia la rutina de todas esas noticias” y “Tan bellos, parecen niños, me acordé de mi niñez”.

Más allá de la broma, el video se ha convertido en un recordatorio de que, sin importar la edad, siempre hay espacio para la risa, la complicidad y para mantener vivo el espíritu del niño interior que, a veces, solo necesita un timbre para salir a jugar.

