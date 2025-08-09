Policía de VIDEO viral en una patrulla rompe el silencio; lo negó todo

Un reciente video viral que muestra a dos policías en actos privados dentro de una patrulla en la Ciudad de México desató una fuerte polémica. Las imágenes, que rápidamente se esparcieron por las redes sociales, fueron acompañadas de supuestas identificaciones de los involucrados.

En medio de este escándalo, Isabela Segundo, una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue acusada en redes sociales de ser una de las personas que aparece en el video.

Sin embargo, la oficial negó categóricamente estas acusaciones. A través de su cuenta de Facebook, que ahora se encuentra restringida, Segundo declaró tajantemente: "Buen día. Yo soy la compañera que están difamando con ese video. Les aclaro que no soy yo la persona del clip…".

La agente precisó que ella pertenece al agrupamiento de la Metropolitana, mientras que la mujer que aparece en el video es de un sector diferente.

Ante la presión mediática, la oficial se vio obligada a eliminar sus perfiles en redes sociales, pidiendo apoyo para detener el daño a su vida personal y laboral.

Para demostrar que no es la persona del video, Isabela Segundo presentó comparativas que resaltan diferencias cruciales. Subrayó que ella utiliza un uniforme negro, a diferencia del uniforme azul que viste la mujer en las imágenes virales.

Publicidad

Además, señaló variaciones en las características faciales que la distinguen claramente de la persona filmada. Según la oficial, estos detalles prueban la falsedad de las acusaciones.

La vinculación infundada con el contenido viral provocó un daño considerable en la vida de la oficial. Isabela Segundo hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que cese la difusión de su imagen, argumentando que esta situación está siendo compartida en numerosos grupos y está afectando su vida.

Publicidad

Instó también a los usuarios de redes sociales a reportar las páginas que han compartido su imagen con información errónea, enfatizando el grave impacto en su reputación.

La oficial solicita que se respete su identidad y reputación, ya que no tiene ninguna relación con el incidente.

El 5 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los dos policías que efectivamente aparecen en el video ya fueron plenamente identificados y llamados a rendir declaración, como parte de una investigación interna encabezada por la Dirección General de Asuntos Internos.

La SSC fue enfática en que "no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución", y que "todo caso fuera de la normatividad será investigado y sancionado conforme a derecho".

El video en cuestión, grabado por un ciudadano desde el exterior, muestra a dos personas uniformadas en los asientos delanteros de una patrulla en una conducta inapropiada para funcionarios públicos, incluso con la sirena encendida.

El número de la unidad policial era visible, lo que facilitó la identificación de los involucrados.

