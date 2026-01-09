Accidente con bus de TransMilenio dejó un hombre lesionado en estación de Suba

Un nuevo incidente se presentó en el sistema de transporte TransMilenio durante las últimas horas en Bogotá. Un hombre resultó lesionado luego de ser arrollado por un bus en la estación Transversal 91, ubicada en la localidad de Suba, situación que generó alerta entre los usuarios y el personal del sistema.

De acuerdo con la información preliminar conocida en el lugar, el hecho ocurrió cuando el hombre habría intentado ingresar a la estación sin pasar por los accesos autorizados, justo en el momento en que un bus realizaba su recorrido habitual. En medio de esa maniobra, se produjo el accidente que terminó dejándolo herido.

Puedes leer: Confirman tarifa de TransMilenio 2026: ¿cuándo empezará a regir y cuánto subirá el pasaje?



Tras lo ocurrido, testigos alertaron de inmediato a los operadores de la estación y a los organismos de emergencia. En pocos minutos, una ambulancia llegó al sitio para brindarle atención médica al hombre, quien fue estabilizado y posteriormente trasladado a un centro asistencial.

Publicidad

Por ahora, no se han entregado detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, pero se confirmó que el traslado se realizó como medida preventiva para una valoración médica completa.

Durante la atención de la emergencia, el servicio en la estación presentó retrasos temporales, mientras el personal de TransMilenio y los equipos de apoyo realizaban los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de los demás usuarios.

Un hombre resultó lesionado tras ser arrollado por un bus de TransMilenio en la estación Transversal 91, en la localidad de Suba.

Según versiones preliminares, el sujeto habría intentado colarse a la estación cuando ocurrió el accidente.



Fue trasladado en ambulancia. pic.twitter.com/qxTYnN27qn — más+noticias (@webmasnoticias) January 9, 2026

Publicidad

Llamado a respetar las normas del sistema

Este tipo de situaciones vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que existen cuando las personas intentan ingresar a las estaciones o a la vía de forma irregular. Las estaciones de TransMilenio cuentan con zonas delimitadas y accesos específicos precisamente para evitar accidentes con los buses que circulan a alta frecuencia.

Desde el sistema de transporte se insiste en la importancia de utilizar los ingresos habilitados, pagar el pasaje y seguir las indicaciones del personal, no solo para evitar sanciones, sino para proteger la integridad de quienes usan el servicio a diario.

Puedes leer: Pasajes gratis de TransMilenio en enero 2026: Así puedes saber si eres beneficiario

Investigación de lo ocurrido

Las autoridades competentes adelantan la verificación de lo sucedido para establecer con claridad cómo se produjo el accidente y confirmar las circunstancias exactas en las que el hombre resultó lesionado. Mientras tanto, el caso quedó registrado como un incidente operativo dentro del sistema.

TransMilenio reiteró que continuará reforzando las medidas de control en estaciones y portales, especialmente en zonas donde se presentan intentos frecuentes de ingreso no autorizado, con el fin de reducir este tipo de hechos.

