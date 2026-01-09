Confirman tarifa de TransMilenio 2026: ¿cuándo empezará a regir y cuánto subirá el pasaje?

Tras varios días de expectativa y discusiones sobre el impacto del ajuste salarial en los servicios básicos, la Alcaldía de Bogotá y la gerencia de TransMilenio han hecho oficial lo que muchos temían: el costo del transporte público masivo experimentará un incremento significativo.

La decisión, que fue anunciada inicialmente por el alcalde Carlos Fernando Galán y ratificada por la gerente del sistema, María Fernanda Ortiz Carrascal, establece que el valor del pasaje para los servicios troncales, zonales y Transmicable se fijará en $3.550 pesos.

Puedes leer: Si apareces en esta base de datos, podrían embargar tus cuentas y tarjetas de crédito



Este ajuste representa un aumento de $350 respecto al precio anterior de $3.200, marcando un hito en la estructura tarifaria de la ciudad.



¿Por qué aumenta el pasaje del SITP y TransMilenio?

El incremento de la tarifa no es una medida aislada, sino que responde directamente a la coyuntura macroeconómica del país.



Según explicó María Fernanda Ortiz, el factor determinante para establecer el nuevo precio fue el incremento del salario mínimo, el cual se fijó para este año con un alza del 23%.

Originalmente, la administración distrital contemplaba un escenario menos drástico. Se había proyectado que, si el aumento del salario mínimo no superaba el 11%, el incremento del pasaje se habría limitado a solo $250 pesos.

No obstante, al dispararse el ajuste salarial por encima de las expectativas iniciales, el Distrito se vio en la obligación de recalcular los costos operativos para garantizar la sostenibilidad del sistema.

El alcalde Galán defendió la medida bajo tres premisas:

Publicidad

Reducción del déficit financiero: El sistema de transporte de Bogotá arrastra una brecha económica que la administración busca mitigar con este ajuste. Control de la congestión: Se busca incentivar un uso más eficiente del sistema para mejorar los tiempos de desplazamiento en la ciudad. Mantenimiento de subsidios: A pesar del alza, el mandatario local subrayó que el diésel, uno de los insumos principales de la operación, continúa recibiendo subsidios para evitar que el impacto al usuario final sea aún mayor.

¿En cuánto queda el precio del pasaje de TransMilenio y SITP en 2026?

Una de las particularidades de esta actualización es que se mantiene la unificación tarifaria. Esto significa que los usuarios pagarán los mismos $3.550 tanto si abordan un bus articulado de las rutas troncales como si utilizan un bus azul del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) o se desplazan a través del Transmicable.

Publicidad

La vigencia de este nuevo cobro comenzará a regir oficialmente desde las primeras horas del miércoles 14 de enero de 2026.

Puedes leer: IPC de 2025 quedó en 5,1%: lo que cambiará en arriendos, precios y gastos en 2026

Como era de esperarse, el anuncio no ha estado exento de controversia. El presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó abiertamente su desacuerdo con la medida adoptada por la Alcaldía de Bogotá.

El debate entre el Gobierno Nacional y el Distrital pone de relieve las diferentes visiones sobre cómo debería financiarse el transporte masivo y quién debería asumir el peso de la inflación, la cual ha impactado diversos sectores de la economía colombiana,.

Mientras el sistema se prepara para implementar los cambios tecnológicos necesarios en los validadores de las estaciones y buses, los ciudadanos se alistan para una nueva realidad en su movilidad cotidiana.