Compradores de Temu o Shein en diciembre tendrán que apretarse el bolsillo

Con la llegada 2026 se conoció que entró en vigencia el Decreto 1474 de 2025, sancionado por el presidente Gustavo Petro, donde se estableció un nuevo límite para la exención de impuestos en paquetes provenientes del exterior, lo que impactará directamente el bolsillo de miles de usuarios de aplicaciones como Temu, Shein y Amazon.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, las compras internacionales cuyo valor fuera inferior a los 200 dólares estaban exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este beneficio fue uno de los principales motores del auge del comercio digital en el país, permitiendo que los consumidores accederán a una gran cantidad de productos.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, cualquier compra que supere los 50 dólares deberá pagar obligatoriamente el IVA del 19 %. Dicho ajuste se evidencia más, debido a que la gran mayoría de personas que usan estos aplicativos en promedio las compras son de 200.000 y 250.000 pesos, cifra que equivale aproximadamente a los 50 dólares.



¿Qué sucederá con los compradores de Temu o Shein?

Esta medida genera mucha polémica, debido a que muchas personas compraron antes de finalizar el año, ya fuera en Temu o Shein, para la época de diciembre, esto bajo la antigua normativa. Sin embargo, estos se están encontrando con cobros adicionales al recibir sus paquetes en enero.

La razón técnica, explicada por el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, es que el cobro del impuesto no se determina por la fecha en que se realiza la transacción en la plataforma, sino por el momento de la nacionalización del producto. Por lo tanto, si un producto fue pedido a finales de diciembre pero su trámite aduanero se realizó después del 1 de enero, el consumidor debe pagar el 19 % de IVA.

Es importante aclarar que este recaudo no lo realiza la DIAN de forma directa al ciudadano en el momento de la entrega domiciliaria sencilla. El proceso se gestiona a través de las empresas de tráfico postal y mensajería, tales como FedEx, DHL, Servientrega o Deprisa.

Por lo cual, estas compañías están obligadas por ley a exigir el pago del tributo a los usuarios para posteriormente trasladar esos recursos a la autoridad tributaria.

