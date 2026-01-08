Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / “Tenían miedo”: actriz de Stranger Things confiesa que padece compleja enfermedad

“Tenían miedo”: actriz de Stranger Things confiesa que padece compleja enfermedad

La reconocida actriz explicó que, a raíz de esta enfermedad, no pudo participar en la última temporada de la serie, pese a que tenía la intención de hacerlo.

Jennifer Marshall, actriz de Stranger Things padece de cáncer
“Tenían miedo”: actriz de Stranger Things confiesa que padece compleja enfermedad, imagen de referencia
Foto: Imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

Los fanáticos de la serie Stranger Things celebran el final de la producción tras cinco temporadas en Netflix. Sin embargo, recientemente una actriz que tuvo un papel secundario confirmó que lucha contra un cáncer y que, por este motivo, desistió de participar en el desenlace de la historia.

Por lo cual, se conoció que Jennifer Marshall, quien interpretó a Susan Hargrove, la madre de Max, en la cual su participación estuvo enfocada en las temporadas 2 y 4, y contó que fue diagnosticada con cáncer en estadio III, situación que cambió por completo su vida personal y profesional.

Puedes leer: ‘Stranger Things’ no se despide: Netflix confirma nueva entrega y revela detalles clave

Tanto es así que Marshall decidió publicar en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expresó que su participación en la última temporada de Stranger Things habría sido importante para el personaje, pero en especial para ella tanto a nivel económico y médico. Dado que gracias a esto hubiera entrado al seguro médico del sindicato de actores.

“Tenían miedo”: actriz de Stranger Things confiesa que padece compleja enfermedad
“Tenían miedo”: actriz de Stranger Things confiesa que padece compleja enfermedad
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué tipo de cáncer enfrenta la actriz de Stranger Things?

Se conoció que Jennifer Marshall fue diagnosticada con un cáncer en el pie en estudio l. Sin embargo, se conoció que la enfermedad avanzó hasta afectar los ganglios linfáticos, al punto que avanzó hasta categoría lll, noticia que compartió en el 2022.

Puedes leer: Estrella de Netflix fallece a los 45 años y deja un conmovedor mensaje

Pese a eso trató de mantener su vida cotidiana y laboral activa, pese a eso explicó que la lucha contra esta enfermedad es larga y compleja. Pese a eso muchos fans se preguntaron sobre la ausencia total de su personaje en Stranger Things, en especial en las escenas emotivas donde está con Max.

Al punto que la misma Jennifer explicó que ella misma se hizo estas mismas preguntas: “¿Dónde estaba la mamá de Max?”. Lo hizo entre críticas y humor, llamando a su personaje “la peor madre del mundo”. Además explicó que llegó a grabar varios momentos emotivos para la temporada 4.

Mensaje de actriz de Stranger Things
Mensaje de actriz de Stranger Things
Foto: pantallazo tomada de @jenn13jenn13

“Creo que tenían miedo de que me muriera y quizás la omitieron por eso, no lo sé”, reveló en sus redes sociales, así mismo, reveló que tener este rol en la serie le hubiera ayudado a acceder a beneficios médicos en medio de su recuperación. Pese a esto, decidió tomarse con humor y autocrítica su salida de Stranger Things.

Mensaje de actriz de Stranger Things
Mensaje de actriz de Stranger Things
Foto: imagen tomada de @jenn13jenn13

Mira también: ¿Bruce Willis murió? La verdad sobre su estado de salud tras mensaje de su esposa

