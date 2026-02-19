Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Tola y Maruja revelan qué festividad eliminarían si fueran presidentas: “Eso no sirve”

Durante su visita a El Klub de La Kalle, Tola y Maruja compartieron cuál sería su principal cambio si llegaran a la Casa de Nariño.

Tola y Maruja
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

Las comediantes Tola y Maruja en su reciente visita a El Klub de La Kalle,revelaron con su humor característico, cuales son sus planes de gobierno en un hipotético escenario donde llegarán a la Casa de Nariño. En donde explicaron que lejos de proponer reformas tributarias convencionales o generar polémica con proyectos de ley, su primera medida sería borrar el Día de la Madre.

Fieles a su estilo "directo y sin filtros" que las ha convertido en referentes del humor nacional, las señoras explicaron que esta celebración actual es un "desgaste". Según comentaron entre risas, la decisión no es un capricho, sino que está respaldada por supuestos estudios académicos de alto nivel.

Puedes leer: Tola y Maruja revelan sus secretos de belleza para estar de 'quince'

 "Tenemos un estudio de la Universidad de Harvard y Cambridge y la San José... un estudio de ella concluyó que todas las mamás del mundo son interesadas, les interesa mucho la plata", afirmaron durante la entrevista.

Comentario que siguió con la conversación en la mesa y para Tola y Maruja, el Día de la Madre se ha convertido en una excusa para que los hijos se aprovechen de la generosidad de sus progenitoras.

"Es que el día de la madre ¿qué desgaste? La experiencia que tenemos todos estos años es que esa celebración no sirve sino para que los hijos nos devuelvan las cocas que se llevaron en diciembre", sentenciaron con su habitual picardía.

¿Cuál ha sido la experiencia de Tola y Maruja con el Día de las madres?

Además de la recuperación de recipientes plásticos, las señoras criticaron duramente los que recibieron ese día. Recordaron con especial recelo experiencias pasadas como la "chocolaterapia", un regalo que Tola describió como un trauma: "Me metieron a una bañera y me daban vueltas así como un choco... Todavía siento que boto espuma".

Puedes leer: "Podría estar preso": Hernán Orjuela confiesa consecuencias de bromas en 'También Caerás'

Ante esto, Tola y Maruja fieles a su estilo mencionaron que en lugar de celebraciones hipócritas y regalos inútiles, se priorice el "chan con chan". "Preferimos la plata en efectivo", aseguraron.

Por otro lado, también las humoristas tuvieron el tiempo de hablar de cómo ven las próximas elecciones en el país y fieles a su estilo describieron algunos rasgos de los candidatos que se encuentran en la parte más alta de las encuestas y cuáles podrían ser las ventajas de estos.

