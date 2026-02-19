¿Alejandra Guzmán volvió a caer en las sustancias? Papá de la cantante revela la verdad

El nombre de Alejandra Guzmán volvió a estar en boca de todos, luego de que surgieran rumores sobre una posible recaída en sus problemas con sustancias y alcohol.

La información empezó a circular en programas de entretenimiento y redes sociales, donde incluso se habló de una supuesta crisis tras el fallecimiento de su madre, la actriz Silvia Pinal.

Papá de Alejandra Guzmán habla sobre las adicciones de su hija

Como era de esperarse, la noticia generó preocupación entre sus seguidores, ya que la cantante ha hablado abiertamente en el pasado sobre los momentos difíciles que vivió por el consumo de alcohol. Sin embargo, quien salió rápidamente a aclarar la situación fue su padre, el también cantante Enrique Guzmán.



Para el programa ‘Chismorreo TV’, Enrique fue claro y directo. Aseguró que su hija no ha tenido ninguna recaída y que los comentarios que circulan no corresponden con la realidad. Según explicó, Alejandra lleva un buen tiempo enfocada en su bienestar y comprometida con su proceso personal.

“Ella ha tenido diferencias y problemas, contratiempos con el alcohol, hay que reconocerlo. Es una enfermedad de la que no se cura nadie, en la que hay que aprender a dominarla, desde hace año y medio, más o menos, casi sin tocar una copa”, aclaró el artista.

Su padre reconoció que la pérdida de Silvia Pinal fue un golpe muy duro para toda la familia, especialmente para Alejandra, quien siempre fue muy cercana a su madre. Sin embargo, lejos de caer en una crisis, Enrique afirmó que la cantante encontró fuerza en medio del dolor. Incluso comentó que la nota más centrada, más tranquila y con otra actitud frente a la vida.

“Desde que murió su mamá como que se ha llenado de fuerza. Eso es maravilloso. Es admirable esa parte”.

Los rumores también hablaban de un posible ingreso hospitalario, pero ni la cantante ni su entorno han confirmado algo relacionado con una recaída. De hecho, en sus redes sociales Alejandra comparte momentos donde se le ve activa, trabajando y disfrutando con personas cercanas.

A lo largo de su carrera ha estado en el ojo público por distintos episodios, tanto profesionales como privados. Sin embargo, esta vez su familia quiso dejar claro que no existe tal retroceso y que ella continúa firme en su proceso.

Adicional, su padre comentó que durante una cena familiar reciente percibió en su hija una actitud distinta, marcada por mayor calma, firmeza y madurez, algo que según él no había sido tan evidente en otras etapas de su vida.

