Yuri confiesa que fue adicta al sexo y sus consecuencias: "Me encantaba estar en una cama"

La cantante mexicana Yuri, conocida por éxitos como 'Maldita primavera', 'Qué te pasa' y 'Dame un beso', sorprendió nuevamente a sus seguidores al hablar abiertamente sobre una etapa complicada de su vida.

En una entrevista reciente para el podcast Soy el Molusco, la artista reflexionó sobre sus años de juventud y describió cómo ciertos comportamientos pasados tuvieron consecuencias en su salud y bienestar.

Yuri habla de las consecuencias de la lujuria en su juventud

Yuri, quien también compartió su proceso de transformación personal basado en su fe cristiana, explicó que durante sus primeros años de fama su principal desafío fue una fuerte atracción hacia encuentros íntimos sin control.



Ella misma reconoció que aquello se convirtió en una especie de adicción que la llevó a vivir de forma impulsiva en sus relaciones. Según sus comentarios, no se trató de consumo de drogas o alcohol, sino de un patrón intenso relacionado con su vida íntima.



“El cuerpo te cobra facturas, feas, feas. Lo mío era tener un amor en cada puerto. Lo mío, mío fue el se..., me encantaba tener novios, me encantaba estar en una cama…”, afirmó Yuri al recordar esa etapa de su vida.

En la conversación, la cantante también relató las consecuencias físicas que enfrentó por su falta de cuidado en ese entonces.

Según su relato, en aquella etapa no usó protección y mantuvo relaciones con diferentes parejas sin precaución, lo que la llevó a contraer una infección de transmisión sexual que casi derivó en cáncer de cuello uterino (cáncer de matriz).

Fue esa experiencia cercana a un diagnóstico grave lo que, según ella, la llevó a replantearse sus decisiones y acercarse a su fe como parte de su proceso de cambio.

Yuri también compartió que, durante ese período, su enfoque emocional y afectivo la llevó a vincularse incluso con hombres casados, algo que hoy ve como una expresión de un vacío interior que intentaba llenar de maneras poco saludables.

En la charla mencionó que fue el acercamiento a su fe y su compromiso con Dios lo que la ayudó a buscar un cambio profundo en su vida, encontrando paz y replanteando sus prioridades.

La cantante recordó que, a pesar de su fama, éxito y viajes, no tenía paz interna y que fue esa inquietud personal la que eventualmente la motivó a buscar un camino distinto.

Al reflexionar sobre ese pasado, Yuri dijo que, aunque sus comportamientos no implicaron consumo de sustancias tóxicas, sí representaron un patrón compulsivo que afectó su salud y su equilibrio emocional.

