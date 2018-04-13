En vivo
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
FERIA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ 2026
SIGNOS MILLONARIOS EN FEBRERO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

La Kalle  / Yuri

Yuri

  • Yuri habla de las consecuencias de la lujuria en su juventud
    Yuri, cantante mexicana
    Foto: capturas de video de Instagram de Yuri
    Farándula

    Yuri confiesa que fue adicta al sexo y sus consecuencias: "Me encantaba estar en una cama"

    La cantante mexicana habló con franqueza sobre una etapa difícil de su vida, reconoció errores del pasado y explicó cómo esas decisiones impactaron su salud y su bienestar personal.

  • Ángela Aguilar y Cristian Nodal incomodaron a Yuri por ‘melosería’ en plena grabación
    Ángela Aguilar y Cristian Nodal incomodaron a Yuri por ‘melosería’ en plena grabación
    Foto: Instagram de Ángela Aguilar y Yuri
    Farándula

    Incómodo momento que vivió Yuri por melosería de Ángela Aguilar y Nodal en plena grabación

    La cantante mexicana defendió a la joven artista y reveló detalles de la grabación junto a Christian Nodal.

  • Ángela Aguilar dejó ver su nuevo look y sus haters arremetieron contra ella
    Ángela Aguilar dejó ver su nuevo look y sus haters arremetieron contra ella
    /Fotos: Captura de pantalla Youtube e Instagram
    Farándula

    El nuevo look de Ángela Aguilar que desató polémica; ¿usa peluca?

    La cantante de regional mexicano sorprende con una cabellera larga en tono castaño claro, dejando atrás su pelo corto negro y generando diversas reacciones.

  • Yuri, Farruko, Daddy Yankee, cantantes latinoamericanos
    Yuri, Farruko, Daddy Yankee, cantantes latinoamericanos
    /Foto: Composición / AFP
    Farándula

    Cantantes que dejaron el perreo y letras obscenas para ser cristianos

    Varios artistas han pasado por el proceso de convertirse al cristianismo, dejando el algunos casos la música y en otros cambiando drásticamente su estilo y sus canciones.

  • Yuri y Charlie Zaa
    Yuri y Charlie Zaa artistas del concierto 'Viva el Romance'
    /Foto: Instagram
    Música

    Yuri , Raúl Santi y Charlie Zaa llenaron de romance a todo Bogotá en un espectacular concierto

    En una noche mágica y llena de emociones, Yuri, Charlie Zaa, Raúl Santi y otros grandes artistas de la música romántica, unieron sus talentos en el espectacular concierto "Viva el Romance" dejando una huella imborrable en el corazón de los asistentes.

  • Concierto viva el Romance
    Concierto viva el Romance
    / FOTO: La Kalle
    Música

    Bogotá se viste de romance con Yuri, Charlie Zaa y La Kalle

    En la noche de este viernes 11 de agosto se llevará a cabo el concierto 'Viva el romance' en el Movistar Arena; una descarga de música de plancha, balada y romance que promete poner a vibrar los corazones de miles de personas.

  • Concierto Viva el romance en Bogotá
    Concierto Viva el romance en Bogotá
    /Foto: tomada Movistar Arena
    Música

    'Viva el romance': una noche inolvidable de música romántica con Charlie Zaa y Yuri

    'Viva el romance' reunirá a los cantantes Charlie Zaa y Yuri. El concierto se llevará a cabo el 11 de agosto de 2023 en el Movistar Arena de Bogotá.

  • Yuri.jpg
    Captura de pantalla: Instagram @OficialYuri
    Música

    ¡Tremendo susto! Cucaracha se le sube encima a Yuri en pleno concierto

    El público gritaba y la cantante no entendía que estaba sucediendo

  • 8724_La Kalle - Yuri y Fanny Lu - Foto Caracol TV
    La Kalle - Yuri y Fanny Lu - Foto Caracol TV
    Música

    Video: Yuri y Fanny Lu 'la rompieron' cantando JUNTAS

    La presentación de las artistas conmovió a los televidentes.

  • 8616_La Kalle - Fanny Lu y Yuri bailando X - Foto Instagram
    La Kalle - Fanny Lu y Yuri bailando X - Foto Instagram
    Música

    Video: Fanny Lu y Yuri se quitaron el estrés con sensual BAILE

    Las dos entrenadoras de La Voz Kids se le midieron al ‘X challenge’

