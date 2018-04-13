La Kalle Yuri
Yuri confiesa que fue adicta al sexo y sus consecuencias: "Me encantaba estar en una cama"
La cantante mexicana habló con franqueza sobre una etapa difícil de su vida, reconoció errores del pasado y explicó cómo esas decisiones impactaron su salud y su bienestar personal.
Incómodo momento que vivió Yuri por melosería de Ángela Aguilar y Nodal en plena grabación
La cantante mexicana defendió a la joven artista y reveló detalles de la grabación junto a Christian Nodal.
El nuevo look de Ángela Aguilar que desató polémica; ¿usa peluca?
La cantante de regional mexicano sorprende con una cabellera larga en tono castaño claro, dejando atrás su pelo corto negro y generando diversas reacciones.
Cantantes que dejaron el perreo y letras obscenas para ser cristianos
Varios artistas han pasado por el proceso de convertirse al cristianismo, dejando el algunos casos la música y en otros cambiando drásticamente su estilo y sus canciones.
Yuri , Raúl Santi y Charlie Zaa llenaron de romance a todo Bogotá en un espectacular concierto
En una noche mágica y llena de emociones, Yuri, Charlie Zaa, Raúl Santi y otros grandes artistas de la música romántica, unieron sus talentos en el espectacular concierto "Viva el Romance" dejando una huella imborrable en el corazón de los asistentes.
Bogotá se viste de romance con Yuri, Charlie Zaa y La Kalle
En la noche de este viernes 11 de agosto se llevará a cabo el concierto 'Viva el romance' en el Movistar Arena; una descarga de música de plancha, balada y romance que promete poner a vibrar los corazones de miles de personas.
'Viva el romance': una noche inolvidable de música romántica con Charlie Zaa y Yuri
'Viva el romance' reunirá a los cantantes Charlie Zaa y Yuri. El concierto se llevará a cabo el 11 de agosto de 2023 en el Movistar Arena de Bogotá.
¡Tremendo susto! Cucaracha se le sube encima a Yuri en pleno concierto
El público gritaba y la cantante no entendía que estaba sucediendo
Video: Yuri y Fanny Lu 'la rompieron' cantando JUNTAS
La presentación de las artistas conmovió a los televidentes.
Video: Fanny Lu y Yuri se quitaron el estrés con sensual BAILE
Las dos entrenadoras de La Voz Kids se le midieron al ‘X challenge’