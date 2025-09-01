Shakira provocó que Belinda se arrodillara al frente de ella; dejó a todos impresionados

Durante una función más de la gira de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, el pasado 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros de México, se presentó una situación particular cuando la artista colombiana invitó al escenario a Belinda, artista local de pop latino, con el fin de interpretar juntas la balada Día de enero.

Al punto que este encuentro fue uno de los puntos más importantes durante esta presentación en la ciudad de México debido a todo el ambiente de complicidad y admiración mutua que hay por las dos artistas, al punto que Shakira al presentar a Belinda solo usó palabras de elogios y admiración.

Puedes leer: Antonio de la Rúa reaparece en concierto de Shakira, ¿nuevamente juntos?



“Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza: con ustedes, Belinda”, mencionó Shakira y a continuación apareció la cantante y actriz mexicana apareció vestida con un pantalón blanco adornado con plumas y un top plateado brillante, mientras la colombiana lució un enterizo cubierto de pedrería, pintas bastantes similares.

Cuando compartieron micrófono comenzaron a cantar uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Shakira, hecho que provocó que el público comenzará a corear en el concierto “Ya vas a ver / Cómo van sanando poco a poco tus heridas / Ya vas a ver / Cómo va la misma vida a decantar la sal / Que sobra en el mar”.

Publicidad

¿Por qué Belinda se arrodilló ante Shakira?

Una vez terminada la interpretación de ambas, la artista mexicana acaparó la atención del Estado GNP Seguros, al arrodillarse enfrente de Shakira, quien se inclinó para responder a este gesto. En ese punto la atmósfera del lugar iba creciendo debido a toda la puesta en escena que hubo.

“Te amo, gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble”, dijo Belinda a Shakira, mientras se encontraba arrodillada mensaje que fue retribuido por el público con una ovación, subrayando la intensidad del momento y la conexión entre ambas intérpretes.

Publicidad

Puedes leer: Esposa de Bruce Willis tomó drástica decisión por el avance de su enfermedad

Al día siguiente, la artista mexicana compartió un video en sus redes sociales donde se encuentran los mejores apartados con su interacción con Shakira con el mensaje: “La noche de ayer fue mágica. Cantar día de enero contigo es un recuerdo que guardaré siempre en mi corazón. Gracias por esta conexión tan especial”

Recordemos que este último concierto forma parte de una gira de Shakira, en el cual la colombiana ha tenido 12 presentaciones en Ciudad de México y un total de 26 en el país gracias a esto, la artista se convirtió en la primera mujer en alcanzar tal número de fechas en el Estadio GNP Seguros.

Mira también: Juan Pablo Navarrete: Tres datos curiosos que no conocías del cantante popular