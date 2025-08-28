Lina Tejeiro anuncia que dejará la televisión y destapa verdadera razón

Lina Tejeiro, conocida por su carisma frente a las cámaras y su habilidad para conectar con miles en el mundo digital, está a punto de dar un viraje significativo en su travesía artística. Aunque para muchos ya es un rostro habitual en plataformas como Instagram donde deslumbra con su ingenio al interpretar fragmentos virales, ahora se prepara para explorar un universo completamente distinto: el teatro.

La actriz, nacida en el corazón de los Llanos, ha utilizado sus redes como un diario abierto en el que comparte logros, inquietudes y giros de su carrera. En una de sus más recientes publicaciones, dejó entrever la emoción y el vértigo que siente al emprender esta nueva ruta creativa, anunciando que hará su debut sobre las tablas.



"Me siento como si estuviera cruzando una puerta hacia lo desconocido con un poco de adrenalina, algo de incertidumbre, pero también con muchas ganas de descubrir quién soy en este nuevo escenario", expresó junto a un video capturado mientras se dirigía al Teatro Nacional para sumergirse en su primer encuentro con el libreto.

Acompañada del actor Cristian Villamil con quien compartió set en la producción Nuevo Rico, Nuevo Pobre Lina se mostró entusiasta y reflexiva. "Nunca había sentido tanta mezcla de respeto y emoción por algo. Esto me empuja a romper mi zona segura y mirar hacia rincones de mí que aún no he explorado", comentó.

Aunque aún no se conocen detalles del montaje ni de su personaje, las muestras de apoyo no se hicieron esperar. Compañeros del medio como María Laura Quintero, Michelle Gutty, Rodrigo Candamil y Andrea Guzmán celebraron su valentía. Su mánager, Claudia Serrato, también le dedicó unas palabras llenas de orgullo: "Es momento de que el escenario reciba todo lo que tú sabes entregar. ¡Esto será grande!"

Mientras tanto, Lina ha prometido documentar todo el proceso. “No quiero que este viaje se quede solo en mí, quiero compartirlo con quienes me han acompañado siempre, porque estoy segura de que será una etapa transformadora”, dijo. El telón aún no se ha levantado, pero los reflectores ya apuntan a esta nueva aventura. Y si algo ha demostrado Lina Tejeiro, es que no le teme al cambio, sino que lo convierte en impulso.

