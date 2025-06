Lina Tejeiro se despide de su cabello largo y sorprende en redes, ¿mejor que antes?

Lina Tejeiro volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por un cambio de look que no dejó indiferente a nadie.

La actriz, conocida por su papel de Rosmery en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, decidió cortar su cabello y mostrar el resultado a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En el clip, Lina dejó claro que la decisión no fue planeada por mucho tiempo. Con su estilo directo y sin tantas vueltas, escribió junto a la publicación: “Les juro que no lo pensé tanto. Solo sentí que ya era hora. De cambiar, de empezar otra vez, de dejar ir. El pelo crece… y yo también ✨”, dejando ver que el cambio es parte de una nueva etapa para ella.

El momento del corte: de “solo las puntas” a una melena mucho más corta

El encargado de transformar el look de Lina fue Malejo Cangrejo, uno de los estilistas más reconocidos entre las celebridades colombianas. En el video se puede ver cómo la actriz llega al salón con la típica frase de muchas: “solo las puntas”, pero poco a poco, el estilista fue quitando varios centímetros de cabello, dejando su melena justo a la altura de los hombros.

En medio de risas y bromas, Lina se mostró entre nerviosa y emocionada mientras veía caer mechones de su pelo. Finalmente, el resultado fue un corte fresco, moderno y bastante favorecedor que inmediatamente generó miles de reacciones.

Una de las que más llamó la atención fue la de la exreina y creadora de contenido Valeria Giraldo, quien dejó el siguiente comentario: “Ella abusa de que todo le queda perfecto”.

Algunos fans incluso aprovecharon para recordar otros cambios de look que la actriz ha tenido en años anteriores, asegurando que no existe versión de Lina que no termine siendo tendencia.