VIDEO: Dolorosa reacción del papá de Miguel Uribe al verlo en el ataúd, se desgonzó

La velación al fallecido senador Miguel Uribe Turbay ha estado llena de momentos emotivos en medio del dolor que embarga a familiares, amigos y colegas que han llegado hasta el Congreso para despedir al político.

Pues desde que se confirmó el fallecimiento del precandidato presidencial, ocurrido a la 1:56 a.m. del lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, las voces de duelo no han dejado de sentirse por parte de simpatizantes del político y especialmente de sus familiares que permanecieron día y noche acompañándolo en la Clínica.

Y es que Miguel luchó por su vida durante más de dos meses en los que superó más de 10 cirugías en medio de un complejo estado de salud, producto de un disparo en la cabeza propinado por un menor de edad cuando se encontraba en un evento público en Bogotá.



Además de su esposa, María Claudia Tarazona, una de las personas que más ha conmovido en este caso es el señor Miguel Uribe Londoño, quien nuevamente enfrenta las consecuencias de la violencia en Colombia, ya que hace más de 30 años también tuvo que afrontar la pérdida de su esposa y mamá de Miguel Uribe.

Mira el conmovedor momento en el minuto 1:35