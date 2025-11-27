La Suprema deja atrás a Blessd; video confirma su relación con reconocido futbolista

Nicole Rivera, más conocida en redes sociales como ‘La Suprema’ es una creadora de contenido que suma más de un millón de seguidores en TikTok e Instagram; esto debido que comparte varios aspectos de su vida personal y profesional. En donde su más reciente publicación mostró su cercanía con un futbolista de 23 años.

Recordemos que la influencer estuvo en la mira de las redes sociales por su relación con Blessd, la cual duró hasta cinco años, una etapa que se marcó por el ascenso a la fama del cantante colombiano.

Puedes leer: Pepe Aguilar graba a Ángela para desmentir rumores sobre supuestos rellenos



Adicionalmente, a lo largo de esta relación estuvo marcada por unas constantes rupturas, pero finalmente la relación terminó a principios del 2025. Se conoció que Blessd oficializó su relación con Manuela QM, mientras que ‘La Suprema’ comenzó a ser una persona muy cercana con un futbolista colombiano, pese a que no han compartido una foto los dos juntos.



¿Con quién está saliendo La Suprema?

Desde hace varios días, se comenzó a relacionar a Nicole con el jugador colombiano Brahian Palacios, futbolista de 23 años, el cual se encuentra jugando en el Al Wasl FC (Emiratos Árabes Unidos - UAE Pro League), tras un préstamo del Clube Atlético Mineiro hasta junio de 2026.

Puedes leer: Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Grammy: "He estado muy cansado"

Inicialmente, los cibernautas comenzaron a especular la relación entre Brahian Palacios y ‘La Suprema’, debido a la interacción que comenzaron a tener los dos en redes sociales, en especial al intercambiar ‘likes’ con las fotos de cada uno.

Publicidad

Sumado a estos rumores, comenzaron a repartir varias fotografías en sus redes sociales, pese a que en ninguna aparecen los dos juntos, las locaciones de los coinciden. Situación que llevó a los seguidores a especular que estos podrían estar saliendo o ya estar consolidando un romance.

Publicidad

Pese a todos estos rumores, ninguno de los dos se ha pronunciado en redes sociales a confirmar o desmentir estos rumores. Aun así, muchos de los seguidores de Nicole están atentos a sus próximas publicaciones para ver si el jugador de 23 años es su próxima pareja, o simplemente todo son especulaciones de internet.

Mira también: ¿Greeicy Rendón está embarazada? video despierta sospechas de nuevo bebé