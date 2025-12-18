Ricky Martin rompe el silencio tras la difusión de una foto privada que sacudió redes

Una imagen que circuló ampliamente en redes sociales dejó a Ricky Martin en una polémica digital, luego de mostrarlo sin camisa junto a otro hombre dentro de un apartamento.

La fotografía, compartida por un creador de contenido, generó especulaciones entre usuarios hasta que el propio cantante puertorriqueño intervino para aclarar que se trata de un contenido falso creado con inteligencia artificial, mientras negaba cualquier tipo de relación o encuentro con el joven que aparece a su lado.

La imagen, publicada inicialmente en Instagram por el influencer español Mario Salvador, mostraba ser un contexto íntimo, alcanzando miles de interacciones en poco tiempo, por lo que muchas personas asumieron que se trataba de un encuentro reciente entre ambos.



¿Qué dijo Ricky Martin sobre la imagen?

Ricky Martin decidió intervenir directamente desde su perfil oficial, escribiendo un mensaje bajo la publicación para dejar en claro que no conocía en persona al joven que aparece a su lado. En su comentario fue enfático y directo al desmentir cualquier vínculo previo con el influencer.

“No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no”, manifestó el artista en su respuesta, que superó los 90.000 me gusta y generó nuevas reacciones de seguidores y usuarios en redes sociales.

La respuesta de Ricky Martin provocó una nueva oleada de comentarios en redes sociales. Poco después, Mario Salvador publicó un video en el que reaccionó a la negativa del cantante con la frase “Ricky, haz que suceda”, un mensaje que muchos interpretaron como una broma, pero que igualmente alimentó la conversación digital en torno al caso.

Aunque el propio artista dejó claro que la imagen no corresponde a la realidad y que fue creada mediante herramientas de inteligencia artificial, la fotografía siguió circulando en distintas plataformas, impulsada por la curiosidad y el alcance de los contenidos virales.

Para algunos usuarios, el montaje resultó muy real debido a la aparente cercanía entre los dos y el hecho de que la imagen situara el supuesto encuentro en un apartamento en España, país en el que el cantante estuvo recientemente por compromisos profesionales.

Además, el hecho ocurre justo en un momento de especial atención mediática sobre la vida personal del intérprete, después de que anunció su divorcio en julio de 2023, tras seis años de matrimonio con el artista plástico Jwan Yosef. Posteriormente, Ricky Martin no publicó ninguna relación sentimental.

La separación se formalizó ante el Tribunal Superior de California bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”. No obstante, Martin y Yosef son padres de cuatro hijos, los mellizos Matteo y Valentino, y los menores Lucía y Renn. Desde entonces, el cantante mantiene un perfil reservado respecto a su vida amorosa.

