Cantante de reguetón que arrancó con J Balvin hoy hace domicilios en Medellín

Cantante de reguetón que arrancó con J Balvin hoy hace domicilios en Medellín

El artista contó que atraviesa una difícil situación económica y que, mientras continúa con su música, decidió trabajar como domiciliario. “No ha sido fácil”, aseguró en un mensaje reciente.

Riko 'El monumental', cantante colombiano
Riko 'El Monumental', pasó de cantar reguetón a ser domiciliario en Medellín
Foto: Instagram de Riko
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Riko ‘El Monumental’, un artista de reguetón que formó parte de la primera generación del género urbano en Colombia y compartió escena con figuras como J Balvin, habló abiertamente sobre la etapa que atraviesa actualmente en su vida profesional.

El cantante, que durante años se destacó con temas como Una mirada, Me le pegué y Déjala volar, ahora combina su carrera musical con un trabajo como domiciliario en Medellín debido a una situación económica “diferente” a la de sus inicios como artista.

¿Qué le pasó a Riko 'El monumental'?

En un video publicado en sus redes sociales, Riko explicó con honestidad cómo es su proceso: No sabía cómo iba a empezar a hacer este video. No ha estado pues como fácil la situación. Todo el mundo pasa por altas, por bajas, por subidas y bajadas, comentó, describiendo que los altibajos forman parte de su trayectoria y de la vida de muchos músicos.

El cantante reconoció que su presencia en el medio se fue reduciendo con el paso del tiempo y que las oportunidades no siempre han sido constantes, algo que lo llevó a buscar otras formas de generar ingresos mientras continúa trabajando en nuevos proyectos musicales.

En este caso pues tenemos una situación económica diferente, pero con mucha moral pues obviamente de seguir camellando y seguir haciendo música”, agregó, haciendo énfasis en su actitud de seguir esforzándose.

Riko detalló que se dedicará a hacer domicilios en la ciudad, ofreciendo servicios de diligencias, recogidas y entregas para quienes lo necesiten. En su mensaje, incluso compartió un número de contacto para que interesados en Medellín puedan comunicarse con él directamente.

Voy a empezar a trabajar de domiciliario a las personas que estén aquí en Medellín, que necesiten hacer alguna diligencia, que los recojan o que los lleven”, dijo en el video, dejando claro que no abandona la música, pero que esta es una forma de mantenerse activo mientras sigue adelante con su carrera.

Lejos de presentar su cambio laboral como una derrota, Riko resaltó la importancia de seguir trabajando con ética y constancia, sin importar los tiempos difíciles. Ya saben pues, son personas serias. Un abrazo, muchachos. Se cuidan y ahí estamos”, fue parte de su despedida en la grabación, transmitiendo un mensaje de continuidad y respeto hacia quienes lo siguen.

La publicación generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos seguidores apoyaron su sinceridad y valoraron que, pese a las dificultades, Riko mantenga la música como parte de su proyecto de vida. Otros lo animaron a seguir creando música mientras enfrenta este nuevo capítulo con resiliencia.

Riko sigue siendo recordado por su papel dentro del reguetón colombiano de comienzos del siglo XXI, una etapa en la que artistas de Medellín comenzaban a construir la escena urbana del país al mismo tiempo que colegas como J Balvin y Reykon se abrían paso en Latinoamérica.

