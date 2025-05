Jhonny Rivera revela choques con Andy Rivera por las letras de sus canciones de reguetón

“Yo no escucho urbano. Pero cuando una letra me choca… le digo: amor, quita eso”. Así de claro fue Jhonny Rivera durante su participación en el pódcast Desnúdate con Eva, donde se abrió como pocas veces sobre su vida sentimental, su carrera y especialmentesu relación con Andy Rivera, su hijo y figura del reguetón colombiano.

El intérprete de música popular, conocido por su cercanía con el público y su estilo romántico, abordó con sinceridad su percepción del género urbano, en el que su hijo ha forjado una carrera exitosa.

Aunque reconoció que hay ritmos que le llaman la atención, no dudó en expresar su incomodidad con ciertas letras explícitas, incluso en los temas de Andy.

“Hay canciones de mi hijo que yo le he llamado y le he dicho: ‘Papi, yo no creo que esto esté bien’”, confesó Rivera.

Lejos de imponer su punto de vista, el artista admitió que prefiere acompañar a su hijo en su proceso artístico, aunque no siempre comparta sus decisiones.

“No le digo nada… son modas. Si ahora está de moda el tacón, pues adelante, hay que usarlo”, dijo con un toque de resignación y cariño.

Jhonny Rivera revela la artista favorita de Jenny López

Durante la charla, también reveló que en casa no se escucha reguetón por iniciativa propia. Quien domina la playlist es su prometida, Jenny López, una ferviente fanática de Karol G.

“Jenny es muy melómana. Ella pone a Karol G todo el día, se sabe todas las canciones. Ya por repetición, yo también me las sé”, contó entre risas.

El cantante aprovechó para compartir aspectos más personales de su relación. Aseguró ser un hombre atento en lo económico, pero no necesariamente en los gestos tradicionales:

“Yo soy de pagar, sí, pero no soy de abrir puertas ni correr sillas. Jenny es relajada, coge su maleta, ella sube las escaleras en los viajes”.

Jenny López y Jhonny Rivera Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Jhonny Rivera se casará con Jenny López

En la celebración de sus 20 años de carrera en el Movistar Arena de Bogotá, con más de 11.000 personas como testigos, el artista se arrodilló en pleno escenario y le pidió matrimonio a Jenny López.

La escena fue tan emotiva como inesperada: Jenny, entre lágrimas, aceptó la propuesta y se arrodilló también, creando un momento que quedará grabado no solo en la historia del espectáculo colombiano, sino en el corazón de sus seguidores.

Rivera, entre bromas y emoción, cerró la noche diciendo: “Ahora nos va a tocar cantar otra vez juntos”,mientras su prometida apenas podía articular palabras del asombro.

En su música, como en su vida, Jhonny Rivera demuestra que el amor —ya sea a la pareja, a los hijos o a la tradición— se expresa sin filtros, con honestidad, y sin dejar de lado el respeto por las diferencias.

