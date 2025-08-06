Katherine Tapia regresa a la Policía y hasta un regalazo se llevó

Katherine Tapia no solo ataja goles, también emociones. En plena cima de su carrera deportiva, la arquera de la Selección Colombia femenina volvió al lugar donde todo comenzó, no con guayos ni balón, sino con uniforme y botas, como en sus días de patrullera. Así fue como la recibieron en Cereté, Córdoba, donde fue homenajeada por la Policía Metropolitana de Montería.

La portera, que fue clave en el subtítulo de la Copa América femenina disputada recientemente en Ecuador, hizo una pausa en su agenda para reencontrarse con sus raíces: la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antiguo ESMAD, donde prestó servicio años atrás.

Hasta allá llegó Katherine… y no en cualquier transporte. Arribó en tanqueta, rodeada de aplausos, vestida con el mismo uniforme que usó en su tiempo como patrullera. Así la recibieron sus excompañeros, quienes le rindieron un tributo con todos los honores: placa conmemorativa, bandera en alto y palabras de respeto por su entrega dentro y fuera de las canchas.

“Todos los hombres de la Unidad número 23 nos reunimos para exaltarla, para reconocer lo que hizo por Colombia en la Copa América”, explicó el teniente Cristian Camilo García a Noticias Caracol, medio que captó cada detalle del emotivo momento.

Tapia, visiblemente emocionada, no ocultó la nostalgia que le produjo volver a ese entorno que tanto le enseñó. “Estar en esta institución me llenó de disciplina, de adrenalina por lo que hacía. Todo eso lo llevé a la cancha”, confesó la arquera cordobesa.

UN HOMENAJE Y UN REGALO INESPERADO

Pero el homenaje no se quedó solo en abrazos y palabras. La jornada dio un giro cuando apareció en escena el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, con una promesa inesperada. En medio de un evento público, el mandatario reveló que Tapia le había enviado un video en tono amistoso, preguntándole cuál sería el premio por representar tan bien al país.

¿Y qué le pidió? Nada más y nada menos que una casa para sus papás.

Y como promesa es deuda, el gobernador no se hizo esperar: “Yo le respondo que como gobernador, y no desde la Gobernación, le cumpliré ese deseo porque es una verdadera ganadora”, aseguró Zuleta Bechara frente a los asistentes.