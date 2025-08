Catalina Usme explota tras derrota en penales en la final de la Copa América: "Qué rabia"

Catalina Usme no se guardó nada. La histórica goleadora de la Selección Colombia femenina fue la primera en dar la cara después del doloroso desenlace en la final de la Copa América 2025, donde el equipo nacional cayó ante Brasil 5-4 en penales, luego de un empate vibrante en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador.

La capitana habló con Gol Caracol y no escondió la mezcla de emociones que la invadían: orgullo por lo que se construyó y frustración por quedarse tan cerca.

“Puta, qué rabia que se nos escapara, estuvimos a un minuto”, dijo con una sinceridad que conectó con muchos hinchas que seguían soñando con el primer título continental para las 'Superpoderosas'.

En su análisis, Catalina destacó el esfuerzo colectivo. “Yo solamente tengo palabras de orgullo. Definitivamente, hemos logrado construir algo bonito, y eso se vio reflejado en la cancha. Nos toca volver a empezar, recapitular. Desafortunadamente, con un nuevo proceso y lograr lo que hemos soñado”, señaló.

Un partido de detalles… y de emociones

El duelo ante Brasil fue un ida y vuelta de emociones. Colombia estuvo arriba en el marcador en tres ocasiones, pero las brasileñas supieron empatar una y otra vez, con goles de Angelina, Amanda y un doblete de Marta, que sigue demostrando su clase en cada torneo. Por Colombia marcaron Linda Caicedo, Mayra Ramírez, un autogol de Tarciani y un tiro libre impecable de Leicy Santos que mandó el partido a la definición desde el punto penal.

“Fue un partido que se define por detalles”, repitió Usme, dejando claro que no fue falta de entrega, sino pequeños errores que se pagan caro en una final. Y aunque reconoció la frustración, también resaltó que no tiene reproches hacia el equipo: “No tengo nada que reprochar. Hay que seguir trabajando, construyendo. Desafortunadamente a los deportistas nos dan con todo, pero no nos importa, seguiremos luchando, cerrando esa brecha que cada día es más corta”.

Con la serenidad que le da la experiencia, Usme también puso la mirada en lo que viene. “El fútbol da revanchas y nos toca levantarnos a trabajar. Viene una generación bonita para Colombia”, dijo refiriéndose al recambio generacional que ya empieza a notarse con jugadoras como Linda y Mayra que se consolidan como referentes.