Esposa de Santiago Arias preocupa a fanáticos tras duro mensaje: “Estás rota”

Karin Jiménez, esposa del futbolista colombiano Santiago Arias, estremeció a sus seguidores con una emotiva publicación en Instagram que generó inquietud por su estado emocional.

Puedes leer: Top de las 5 esposas más hermosas de jugadores de la Selección Colombia

La modelo e influencer huilense compartió una serie de imágenes acompañadas de un mensaje que muchos interpretaron como una señal de un momento difícil en su vida.

“No estás rota... estás despertando. Lo que hoy te duele, algún día será lo que te salvó”, escribió Jiménez en la primera de siete fotografías donde aparece visiblemente afectada, con los ojos hinchados.

Sus palabras, cargadas de introspección y vulnerabilidad, rápidamente llamaron la atención y generaron una ola de comentarios de apoyo por parte de sus más de 800 mil seguidores en redes sociales.

La reflexión continuó en la misma publicación con frases como:

Publicidad

“No estás loca, no estás exagerando, no estás siendo ‘demasiado sensible’. Estás despertando. Estás dejando de fingir que no pasa nada. Estás empezando a mirar hacia adentro”.

Estos mensajes, que invitan a la autoexploración y al reconocimiento del dolor emocional, sembraron dudas entre sus seguidores sobre el momento actual que vive la también empresaria.

Publicidad

Frente a la creciente preocupación, Jiménez se pronunció nuevamente poco después para aclarar la situación.

En una segunda publicación, explicó que se encuentra en un buen momento de su vida y que su intención era compartir una experiencia superada en el pasado.

“Quiero aclarar sobre mi publicación: hoy en día estoy bien... Este post no es porque esté mal ahora, sino porque pasé por eso y me levanté”, afirmó.

Puedes leer: Esposa de Santiago Arias publica chats inéditos con Mauricio Leal

Además, enfatizó la importancia de compartir estas vivencias para que quienes atraviesan situaciones similares no se sientan solos. “Con ayuda profesional, amor propio y con Dios, todo es posible”, agregó.

Horas más tarde, la huilense reforzó su mensaje a través de sus historias, reiterando que su testimonio busca ofrecer esperanza a quienes enfrentan momentos difíciles. “No soy psicóloga. Solo soy una mujer que decidió hablarlo.

Publicidad

Si estás pasando por algo difícil, te abrazo. Te invito a buscar ayuda y confiar en que siempre hay esperanza”, expresó con sinceridad.

Karin Jiménez, madre de tres hijos —Thiago, Lucca y Milan—, ha construido una sólida presencia en el mundo digital como influencer y figura pública.

Publicidad

Su esposo, Santiago Arias, actual jugador del Esporte Clube Bahia de Brasil, ha formado parte recurrente de las convocatorias de la Selección Colombia y ha tenido una destacada trayectoria en el fútbol europeo, pasando por equipos como el PSV Eindhoven, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen.

El gesto de Jiménez ha sido valorado por muchos como un acto de valentía y empatía, abriendo espacio a conversaciones necesarias sobre salud mental y resiliencia en redes sociales.

Lejos de tratarse de una señal de crisis presente, sus palabras resonaron como testimonio de superación, destinado a quienes aún caminan ese proceso.

Mira también: Con ENANOS Y MODELOS: Lamine Yamal se encuentra en el ojo del huracán por su fiesta de cumpleaño