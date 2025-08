Joven se hace viral en redes sociales tras comer tamal en TransMilenio; faltó el chocolate

Las redes sociales no perdonan ni dejan pasar ningún detalle, y menos cuando se trata de escenas tan peculiares como la que se vivió en uno de los articulados del sistema TransMilenio. Esta vez, la protagonista fue una joven que, sin pensarlo mucho, sacó su tamal y empezó a comérselo con toda la tranquilidad del mundo, en pleno recorrido.

El video, que ya circula ampliamente en TikTok, fue compartido con el famoso audio de Bad Bunny que dice: “Se los dije ya, que hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido”. Y al parecer, eso fue exactamente lo que hizo esta joven, quien, con su uniforme puesto, iba rumbo a lo que se presume sería su jornada laboral, y decidió desayunar allí mismo.

Con el tamal bien servido y acomodada en su silla, la joven aprovechó el espacio libre dentro del bus y se lo comió como si estuviera en la cocina de su casa. Todo esto, claro, frente a otros pasajeros que miraban con curiosidad, sorpresa y hasta algo de envidia. El video no tardó en generar conversación y se convirtió en uno de los más comentados del día.

Aunque para muchos fue una escena común y corriente, no todos lo vieron con buenos ojos. Algunos usuarios en redes aprovecharon para lanzar críticas, asegurando que no es el sitio adecuado para comer. Frases como “Falta de respeto para los pasajeros, cada cosa en su lugar” y “Por más transporte público que sea, siento que hay que respetar y no comer en el bus porque me antojan”, empezaron a llenar la sección de comentarios.

Pero así como hubo críticas, también aparecieron quienes salieron en defensa de la joven. “Critican a una chica trabajadora que probablemente le cogió la tarde y decidió desayunar en el transporte” y “Y a mí que me da pena comerme un paquete de papas”, fueron algunos de los mensajes que le bajaron el tono a la polémica. Incluso alguien remató con humor diciendo: “No, pero le faltó el chocolate con pan”.