Moneda enseña el significado de palabras de la jerga barrista: “Ponle el ojo”

El lenguaje dentro de las barras puede ser muy complicado para la mayoría de personas, por lo cual, Jorge Lizcano ‘Moneda’ en los micrófonos de El Klub de La Kalle explicó y desentrañó los términos más comunes que pueden escucharse en este idioma que hay a los alrededores de los estadios.

Moneda, con la claridad que lo caracteriza y su sencillez compartió para los fanáticos de El Klub la definición de algunos de los términos más comunes que resuenan en las populares y que, probablemente sean los más escuchados por parte de las personas que se encuentran en las cercanías de las barras.



Todo inició cuando pusieron a definir a ‘Moneda’ la frase: “Y aquí se puede balcear todo copas, caramelo escaso”. Por lo cual entender este idioma no solo es crucial para los barristas, sino también para quienes buscan comprender la dinámica social y cultural que rodea al fútbol.



¿Qué términos definió ‘Moneda’ de la terminología barrística?

A lo largo de esta sección, ‘Moneda’ definió algunos de los términos más comunes que hay dentro de la terminología de las barras las cuales fueron:

• Balcear: Este término, lo explicó Jorge como una palabra sencilla pero fundamental, la cual significa "molestar" o "bromear". Así, cuando se dice "estamos balceando," se refiere a que se está en un ambiente de charla y juego.

• Canzón: Por otro lado, ‘Moneda’ explicó que se utiliza Canzón para describir a "los que no hacen caso, los indisciplinados, los revoltosos de la disciplina". Es una forma de indicar a las personas que no hacen caso o no siguen las normas dentro de un grupo específico.

• Todo copas: Una expresión que encapsula un sentimiento positivo. Significa "todo bien, todo bien, todo bien," mostrando que se encuentra la persona en un ambiente chévere, así mismo, Moneda dijo: "Todo copas Moneda con vino," haciendo referencia a un lugar amigable y disfrutable.

• Suave la nave: Para expresar calma y tranquilidad. "Relajado, calmado" son los sinónimos perfectos para "suave la nave," indicando que se debe mantener la serenidad pese la situación.

• Bironcha / Carevironcha: Con estos dos términos explicó que hacen referencias a insultos. Moneda los explicó como sinónimos de "horrenda, bobo, tonto" o incluso "ficticio".

Finalmente, explicó que Rata es alguien que es un "ladrón". Así mismo, explicó que "La Peca", es un "parche" o grupo que él mismo fundó, conocido como "La Pesada Kenney," originario de la localidad octava de Bogotá. Esto nos da una idea de cómo las barras se organizan y segmentan por territorios dentro de la ciudad.

