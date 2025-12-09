Madre llora y muestra cómo su hijo de 12 años destrozó la casa tras quitarle el celular

El video comenzó a circular con rapidez en redes sociales y generó un alto nivel de impacto entre los usuarios. En las imágenes, una madre muestra el estado de su vivienda después de que su hijo de 12 años reaccionara de forma violenta al retirarle el celular y suspenderle el acceso a la red wifi, con el objetivo de que se enfocara en sus responsabilidades académicas.

Las escenas muestran televisores averiados, muebles volcados, objetos personales en el suelo y utensilios de cocina dañados. Cada habitación refleja el alcance de los daños, dejando la vivienda en condiciones críticas. El material audiovisual registra el recorrido completo por la casa, evidenciando el nivel de destrucción en las áreas comunes y privadas del hogar.

Según lo que se puede apreciar en el video, la situación se habría producido en un corto periodo de tiempo. La grabación se convirtió en tendencia en varias plataformas, donde los usuarios reaccionaron de manera inmediata a lo ocurrido. Muchos comentarios reflejaron sorpresa, preocupación y cuestionamientos sobre el manejo de límites en los hogares.

A partir de la difusión del contenido, se abrió un debate en redes sobre el uso de dispositivos móviles en menores de edad y el impacto que pueden tener las restricciones cuando no cuentan con acompañamiento adecuado. Aunque no existe información adicional sobre el lugar exacto del hecho ni sobre medidas posteriores, el video se difundió ampliamente en diferentes países.

El clip se viralizó gracias a la participación activa de cuentas dedicadas a noticias de entretenimiento y actualidad, que replicaron las imágenes con distintos titulares. En cada publicación los usuarios aportaron nuevas reacciones, generando hilos de discusión y miles de interacciones en tiempo real.

Dentro del video se observa cómo la madre documenta el estado de la sala, la cocina y otras áreas del inmueble. Se evidencian daños en electrodomésticos, mesas, sillas y elementos decorativos. Las imágenes no contienen edición ni cortes, lo que aumenta la percepción de realidad en el registro.

Especialistas en educación y comportamiento infantil no han emitido declaraciones oficiales relacionadas con este caso en particular. Sin embargo, el video ha sido utilizado por usuarios como punto de partida para conversaciones sobre control parental, disciplina y el uso responsable de la tecnología en el hogar.