Así fue como bengala se metió a local y dejó a una mujer herida; había dos niños

El uso descontrolado de bengalas durante la noche del 7 de diciembre encendió las alarmas en Antioquia, luego de que un video mostrara cómo un grupo de jóvenes jugaba de forma peligrosa con estos artefactos en plena celebración del Día de Velitas. Lo que parecía un "juego" terminó en una situación delicada que dejó a una mujer con quemaduras, en un hecho que ya es investigado por las autoridades.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), la noche de Velitas dejó un total de 172 personas afectadas en todo el país. De ese número, 86 casos correspondieron a menores de edad y 14 estuvieron relacionados con adultos en estado de embriaguez. El panorama nacional suma más de 270 personas con quemaduras en lo que va del mes de diciembre, con Antioquia liderando las cifras.

Este departamento encabeza el listado con 47 casos, y Medellín aparece como la ciudad con mayor número de reportes, con 25 personas afectadas. Bogotá registró 18 casos y el Cauca 16. Sin embargo, el caso que más preocupación generó ocurrió en el municipio de Remedios, ubicado al nordeste de Antioquia, a aproximadamente tres horas de Medellín.

En este municipio, varios jóvenes comenzaron a usar bengalas de manera horizontal, apuntando de esquina a esquina como si se tratara de un juego de “disparos”. Dos videos, conocidos por Noticias Caracol, dejan en evidencia esta peligrosa práctica. En el primer clip se observa cómo los jóvenes accionan las bengalas sin medir el riesgo para quienes se encontraban cerca.

El segundo video, captado por cámaras de seguridad, muestra el momento exacto en el que una de estas bengalas entra a un establecimiento comercial. Dentro del local había una familia completa. En las imágenes se ve cómo una mujer resulta afectada, mientras dos niños entran en pánico por la situación que se desata en segundos.

Las autoridades locales confirmaron que este no ha sido un caso aislado. En el mismo municipio de Remedios se han reportado otras situaciones similares. Una mujer de 21 años sufrió quemaduras de segundo grado y heridas en sus piernas luego de manipular artefactos conocidos como “voladores”.

La secretaria de Salud de Remedios, Ana Amelia Ángel Londoño, explicó que desde la Alcaldía se han venido desarrollando campañas de prevención contra el uso de pólvora. Además, recordó que está vigente el decreto 290, expedido en noviembre, con el cual se aplicarán sanciones a quienes incumplan las normas.

La funcionaria advirtió sobre una práctica que ha venido creciendo en la zona, conocida como “guerras de bengalas”, donde grupos de personas se lanzan estos elementos de un lado a otro. Según indicó, este tipo de conductas puede tener consecuencias muy graves para quienes participan y para quienes se encuentran cerca.

Finalmente, las autoridades del municipio fueron claras: quienes sean encontrados realizando estas prácticas serán sancionados.

Video de momento exacto en que bengala ingresa a local comercial:

Uno no dimensiona el nivel de IRRESPONSABILIDAD de las personas que queman pólvora, hasta que ve situaciones como esta.



