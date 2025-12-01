Se puso a echar voladores en pleno conjunto residencial y terminó 'lavado'

En el conjunto Agua Clara, ubicado en el barrio El Trapiche de Bello (Antioquia), se vivió una escena que terminó volviéndose tema de conversación entre los residentes y en redes sociales. Todo empezó cuando un hombre decidió prender voladores desde la ventana de su apartamento, justo en plena unidad, ignorando por completo las normas del lugar y el rechazo general que existe frente al uso de estos artefactos dentro de espacios cerrados.

Sin pensarlo dos veces, el sujeto arrancó a encender varios voladores, como si estuviera en un lote amplio y no dentro de una copropiedad. Los estallidos alertaron a quienes estaban en sus hogares pasando una noche tranquila. Mientras más de uno manifestaba su molestia desde los balcones, el tipo seguía a lo suyo, preparando más pólvora sin medir el riesgo para niños, adultos mayores y mascotas.

Pero lo que no esperaba era que, desde uno de los pisos superiores, un vecino lo estuviera observando con total indignación. Y fue ese vecino el que terminó protagonizando el giro inesperado del momento. Sin gritos ni discusiones, simplemente tomó un balde de agua helada y, en el instante en que el hombre se agachó para prender otro volador, ¡zaz! Le cayó encima toda el agua, dejándolo empapado de pies a cabeza y apagando de inmediato la escena.

El impacto fue tal que el hombre quedó quieto, sorprendido, sin saber si mirar hacia arriba o entrar de una vez a su apartamento. La fiesta literal se le apagó, porque además del susto, el chorro le mojó los artefactos que tenía listos. Algunos vecinos no pudieron evitar soltar la risa, mientras otros aplaudían desde los balcones la intervención del “héroe anónimo” que evitó que la situación escalara.

Ya hay denuncias por uso de pólvora en conjuntos residenciales

Lo curioso es que, según comentaron residentes en redes, no era la primera vez que ese mismo vecino reportaba comportamientos similares. Sin embargo, esta vez decidió actuar por iniciativa propia para frenar el riesgo que generaba la pólvora tan cerca de las ventanas y zonas comunes.

Las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios celebraban la puntería del vecino, destacando que, aunque la escena pudo parecer chistosa, la situación realmente representaba un peligro. Además, recordaron que la normativa vigente prohíbe el uso de pólvora en unidades residenciales, y en estos casos cualquier residente o el mismo administrador están en todo su derecho de solicitar la intervención de la Policía o incluso radicar una querella contra quien incumpla las reglas.