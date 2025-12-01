Hermanitos fallecieron abrazados en un incendio; sus papás los habían dejado encerrados

La tragedia que golpeó al sector El Curricán, en El Moján, estado Zulia, quedó marcada por una imagen imposible de olvidar: dos hermanitos encontrados abrazados entre los restos calcinados de su vivienda. El incendio ocurrió mientras estaban solos y sin posibilidad de salir, según informaron medios locales como El Regional del Zulia, que revelaron los primeros detalles.

Las víctimas fueron identificadas como Alexander Duarte, de 8 años, y su hermanita Luírianny Duarte, de apenas 3 años. Ambos quedaron atrapados dentro de la casa cuando el fuego consumió la vivienda en cuestión de minutos. A pesar de la devastación, un tercer hermano logró escapar a tiempo por una ventana y corrió a pedir ayuda a los vecinos.

La comunidad, ubicada en un pequeño corredor donde viven varias familias de pescadores, se enteró de la emergencia gracias al niño sobreviviente, quien llegó desesperado buscando auxilio. Al oírlo, varios habitantes se movilizaron hacia la casa marcada por el humo espeso que ya salía por el techo de zinc.

Los vecinos relatan que trataron de entrar a como diera lugar. Golpearon paredes, tumbaron partes de la estructura y buscaron caminos entre las llamas, pero el fuego avanzó tan rápido que fue imposible rescatarlos. Cuando lograron ingresar, encontraron la escena que estremeció a todo el sector: los pequeños estaban juntos, abrazados, sin signos de vida.

Aunque todavía no hay un informe oficial final, las primeras versiones indican que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito entre el cableado eléctrico y el techo de zinc de la vivienda, una estructura humilde ubicada en la avenida 9, en el final del sector El Curricán.

Uno de los hermanos logró salvarse y salir a pedir ayuda

A la zona llegaron bomberos, Policía regional y municipal, quienes iniciaron las labores de remoción y verificación del sitio. Posteriormente, una comisión del Cicpc realizó el levantamiento de los cuerpos y abrió una investigación para establecer con precisión qué originó el fuego y cómo quedaron los menores solos dentro de la casa.

De acuerdo con los vecinos, los tres hermanitos estaban encerrados en la vivienda cuando comenzaron las llamas. El pequeño que logró sobrevivir no solo fue quien pidió ayuda, sino quien permitió que la comunidad supiera que había otros dos menores adentro. Su edad no fue revelada por respeto a su integridad.