Bebita de un año perdió la vida tras caída de una rama mientras jugaba en un parque

Una bebé de un año falleció en Silvania, Cundinamarca, después de que una rama se desprendiera y le cayera encima durante un evento comunitario. Ocurrió en el parque principal.

Niña fallece tras accidente con árbol en Silvania
Niña fallece tras accidente con árbol en Silvania
/Foto: Noticias Caracol
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

El caso que tiene en silencio a todo Silvania, Cundinamarca, ocurrió en cuestión de segundos. Una madre asistía a un evento comunitario en la concha acústica del parque principal cuando una rama de un árbol gigante se desprendió sin aviso y cayó directamente sobre su bebé de apenas un año. Ese impacto terminó quitándole la vida a la pequeña.

El jueves 13 de noviembre, el municipio estaba en plena actividad. La concha acústica estaba llena, la gente disfrutaba del evento y el parque tenía su movimiento habitual. Sobre las 4:00 p.m., la mamá decidió ubicarse bajo uno de los árboles grandes que rodean el área. No había nada fuera de lo común: familias pasando la tarde, niños jugando, adultos charlando.

Puedes leer: Hallan cuerpo de una de las desaparecidas tras creciente en Silvania; sería la menor de edad

Pero la calma duró poco. De un momento a otro, una rama de gran tamaño se desprendió y golpeó a la niña, de nacionalidad ecuatoriana. El impacto fue directo en su cabeza, dejándola gravemente herida. La madre y varias personas corrieron de inmediato a pedir ayuda.

La menor fue trasladada al hospital Ismael Silva, donde los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla. Sin embargo, el golpe le provocó un trauma craneoencefálico severo que no logró superar pese a la atención de urgencia.

Puedes leer: Creciente en Silvania deja un hombre fallecido y su familia desaparecida; perrito aparece

Denuncian faltas de mantenimiento a zonas verdes de parque en Silvania

En minutos, lo que era una tarde tranquila se transformó en un ambiente lleno de angustia. La noticia comenzó a circular entre los asistentes, luego por el municipio y finalmente por redes sociales, donde la indignación y la tristeza se mezclaron.

Muchos habitantes reclamaron falta de mantenimiento en los árboles del parque. “Eso pasa por no revisar las ramas, siempre esperamos a que algo así ocurra para que hagan algo”, publicó un usuario en redes, reflejando el sentir de varios vecinos.

Otros, en cambio, pidieron calma y evitar señalar sin fundamentos. “Los árboles botan ramas, es natural. El mantenimiento es importante, sí, pero esto también pudo ser algo inesperado”, escribió otra persona que estuvo en el lugar.

