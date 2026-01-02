Fiscalía revela nuevas pruebas que vinculan a disidencias con el delito contra Miguel Uribe

La investigación por el ataque que le arrebató la vida al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay podría dar un giro definitivo. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional han consolidado la hipótesis de que la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc liderada por alias ‘Iván Márquez’, es la estructura responsable de ordenar el ataque ocurrido.

Según se conoció es que una pieza fundamental en este ataque criminal es Simeón Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo’ o ‘el Patrón’, quien fue capturado en octubre de 2025. Las autoridades mencionaron que este funcionó como un enlace o "bisagra" entre los autores intelectuales del grupo guerrillero.

Así mismo, se conoció que, ‘el Viejo’ no solo coordinó la logística, sino que realizó una vigilancia personal sobre Miguel Uribe. Tanto es así que los reportes judiciales indican que asistió a un mitin político el 30 de marzo en el suroccidente de Bogotá, donde tomó fotografías y evaluó cómo era el sistema de seguridad del candidato presidencial.



La evidencia física también compromete a Pérez Marroquín en la provisión de armamento. Se le acusa de entregar la pistola Glock calibre 9 milímetros a Catherine Martínez, alias ‘Gabriela’, quien posteriormente se la suministró al menor de 15 años encargado de disparar contra el senador.



¿Qué más información revelaron las autoridades sobre el caso de Miguel Uribe?

Una vez esto, las autoridades mencionaron que tras el ataque, alias ‘el Viejo’ habría gestionado la protección y traslado de alias ‘Gabriela’ hacia una zona rural en Caquetá, donde la disidencia le habría impartido entrenamiento especializado en el manejo de drones y tácticas de francotirador.

Sumado a lo anterior, La Fiscalía y la Policía afirmaron que un video de 32 minutos publicado en 2019, en el que Iván Márquez anunciaba el rearme de la Segunda Marquetalia, se convirtió en una pieza fundamental en esta investigación. En dicho material audiovisual, este lanzó ataques frontales contra el Centro Democrático y el uribismo.

Por lo cual, la Fiscalía analiza este discurso como el posible fundamento ideológico que motivó el plan para realizar el atentado contra Miguel Uribe.

Recordemos que hasta la fecha, hay nueve capturas, incluyendo la de alias ‘el Viejo’, considerada por el Ministerio de Defensa como la más importante hasta ahora. Aunque algunos responsables ya fueron judicializados.

Sin embargo, ahora el foco se centra en identificar plenamente a los mandos de la disidencia que dieron la orden final, mencionando nombres como alias ‘El Zarco Aldinever’ dentro de la línea de mando responsable.

