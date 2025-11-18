Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ATENTADOS EN CALI
EN VIVO: PARTIDO DE COLOMBIA
MUERE FAMOSO PERIODISTA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Iván Mordisco reaparece en video y lanza dura amenaza para las elecciones de 2026

Iván Mordisco reaparece en video y lanza dura amenaza para las elecciones de 2026

Iván Mordisco reapareció en video para responder a los bombardeos del Gobierno en Arauca y Guaviare y lanzó una advertencia relacionada con las elecciones de 2026.

Iván Mordisco reaparece y envía mensaje a Petro: VIDEO
Iván Mordisco reaparece y envía mensaje a Petro: VIDEO
/Foto: AFP /Redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Iván Mordisco reapareció en un video que ya está circulando con fuerza en redes y medios, justo después de los recientes bombardeos realizados por la Fuerza Pública en zonas de Arauca, Guaviare y Amazonas.

El jefe del bloque conocido como Estado Mayor Central decidió salir a hablar tras estas operaciones que el Gobierno presentó como golpes directos contra esa estructura.

Puedes leer: Policía descubre quién fue el que dio la orden de acabar con Miguel Uribe

En su mensaje, el líder disidente insistió en que los ataques —en los que murieron 19 personas, incluidos varios menores de edad— responderían, según él, a decisiones tomadas con apoyo extranjero. Aseguró que el Gobierno estaría justificando estas operaciones bajo la narrativa del narcotráfico y mencionó, sin sustento comprobado, que algunas de las acciones habrían ocurrido en áreas como Chiribiquete y Cahuinarí.

Te puede interesar

  1. Creciente súbita en Silvania deja un muerto y tres desaparecidos
    Creciente súbita en Silvania deja un muerto y tres desaparecidos
    /Foto: X: Contraloría
    Noticias

    Creciente en Silvania deja un hombre fallecido y su familia desaparecida; perrito aparece

  2. Predicción de Mhoni Vidente: anuncia tragedia aérea antes de finalizar 2025
    Predicción de Mhoni Vidente: anuncia tragedia aérea antes de finalizar 2025
    /Foto: redes sociales /IA
    Virales

    Cruda predicción de Mhoni Vidente ocurriría antes de que termine 2025: "Hay que rezar"

Publicidad

Durante la grabación, Mordisco —cuyo nombre es Néstor Gregorio Vera— anunció que su organización evalúa realizar lo que llamó “juicios revolucionarios” en contra de quienes, según él, tomaron las decisiones que desencadenaron los recientes operativos militares. Con ese tono, su intervención buscó dejar claro que no piensan bajar la guardia frente al escalamiento de las operaciones oficiales.

Iván Mordisco amenaza elecciones del 2026

Publicidad

El encabezado del video también llamó la atención por una frase que ya está dando de qué hablar: una advertencia relacionada con las elecciones del 2026.

Mordisco afirmó que su intención inicial era que el proceso electoral se desarrollara sin mayores alteraciones, pero aseguró que la actual “avanzada guerrerista”, como él la describió, los obliga a asumir otra postura en los territorios donde tienen presencia.

Puedes leer: "Iván Cepeda es el heredero de las Farc", fuerte acusación de Daniel Palacios

Además, envió un mensaje directo a las familias de quienes murieron en los últimos enfrentamientos, refiriéndose a ellos como jóvenes que, según sus palabras, “han ofrendado la vida por millones de colombianos”.

Sobre los menores que murieron el 10 de noviembre en Guaviare, el presidente Gustavo Petro reiteró que eran víctimas de reclutamiento y responsabilizó directamente a Iván Mordisco. Incluso aseguró que su gobierno lo denunciará ante instancias internacionales.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Política

Farc

Video viral