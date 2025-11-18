Iván Mordisco reaparece en video y lanza dura amenaza para las elecciones de 2026

Iván Mordisco reapareció en un video que ya está circulando con fuerza en redes y medios, justo después de los recientes bombardeos realizados por la Fuerza Pública en zonas de Arauca, Guaviare y Amazonas.

El jefe del bloque conocido como Estado Mayor Central decidió salir a hablar tras estas operaciones que el Gobierno presentó como golpes directos contra esa estructura.

En su mensaje, el líder disidente insistió en que los ataques —en los que murieron 19 personas, incluidos varios menores de edad— responderían, según él, a decisiones tomadas con apoyo extranjero. Aseguró que el Gobierno estaría justificando estas operaciones bajo la narrativa del narcotráfico y mencionó, sin sustento comprobado, que algunas de las acciones habrían ocurrido en áreas como Chiribiquete y Cahuinarí.

Durante la grabación, Mordisco —cuyo nombre es Néstor Gregorio Vera— anunció que su organización evalúa realizar lo que llamó “juicios revolucionarios” en contra de quienes, según él, tomaron las decisiones que desencadenaron los recientes operativos militares. Con ese tono, su intervención buscó dejar claro que no piensan bajar la guardia frente al escalamiento de las operaciones oficiales.

Iván Mordisco amenaza elecciones del 2026

El encabezado del video también llamó la atención por una frase que ya está dando de qué hablar: una advertencia relacionada con las elecciones del 2026.

Mordisco afirmó que su intención inicial era que el proceso electoral se desarrollara sin mayores alteraciones, pero aseguró que la actual “avanzada guerrerista”, como él la describió, los obliga a asumir otra postura en los territorios donde tienen presencia.

Además, envió un mensaje directo a las familias de quienes murieron en los últimos enfrentamientos, refiriéndose a ellos como jóvenes que, según sus palabras, “han ofrendado la vida por millones de colombianos”.

Sobre los menores que murieron el 10 de noviembre en Guaviare, el presidente Gustavo Petro reiteró que eran víctimas de reclutamiento y responsabilizó directamente a Iván Mordisco. Incluso aseguró que su gobierno lo denunciará ante instancias internacionales.

Iván Mordisco es un cobarde y un criminal que no asume que es el primer responsable de la muerte de los menores. Usan colegios, hospitales y comunidades como escudos. Maña vieja. No van a tener dónde esconderse cuando acabe este gobierno; pagarán cada atrocidad. Ahora amenaza el… pic.twitter.com/jgBV1QvMpy — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) November 19, 2025