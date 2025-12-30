Cuánto pagarle a una empleada doméstica en 2026 según el salario mínimo en Colombia

Con el ajuste del salario mínimo para 2026 en Colombia, muchas personas están preguntando cuánto deben pagarle a sus empleadas domésticas para cumplir con las normas laborales vigentes.

Este cálculo incluye el salario base, el auxilio de transporte cuando aplica, y otras prestaciones que se derivan de la relación laboral, como prestaciones sociales y aportes a seguridad social.

El Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal mensual para 2026 en $1'746.882 pesos, implicando un incremento respecto a años anteriores.



Este valor sirve de referencia para estipular el pago mínimo que debe recibir cualquier trabajador en el país, incluidas las personas que trabajan en servicios domésticos.

Este monto puede complementarse con un auxilio de transporte en los casos permitidos por la ley laboral colombiana.

Salario de empleadas domésticas en 2026

Para 2026, el salario mínimo que se utiliza como referencia legal para la remuneración de una trabajadora del hogar es de $1'746.882 pesos mensuales.

Este valor corresponde al ingreso básico por trabajo ordinario y se debe pagar sin descuentos que no estén permitidos por la normativa laboral.

Además del salario, si la empleada doméstica vive fuera del lugar de trabajo, el empleador debe pagar también el auxilio de transporte, que para 2026 es de $140.606 pesos mensuales.

Este auxilio se otorga para ayudar a cubrir los costos de desplazamiento entre el hogar y el lugar de trabajo, siempre que el salario sea igual o inferior al mínimo legal.



Prestaciones sociales y aportes para empleadas domésticas en 2026

Además del salario y el auxilio de transporte, la persona que emplea debe calcular otros pagos obligatorios que forman parte del contrato laboral. Entre estos se encuentran:



Prima de servicios, equivalente a un mes de salario por año trabajado, dividida en dos pagos.

equivalente a un mes de salario por año trabajado, dividida en dos pagos. Cesantías, que representan un mes de salario por cada año trabajado, con intereses.

que representan un mes de salario por cada año trabajado, con intereses. Vacaciones , con un pago equivalente a 15 días de salario por cada año de trabajo.

, con un pago equivalente a 15 días de salario por cada año de trabajo. Aportes a seguridad social (salud y pensión), que se calculan sobre el salario mensual y deben ser consignados a la entidad correspondiente.

Es importante tener en cuenta que las prestaciones se acumulan de forma proporcional al tiempo laborado, por ello quienes trabajan menos de un año tienen derecho a la parte proporcional de cada una de estas obligaciones.

Además, el pago de seguridad social incluye un porcentaje que corresponde al empleador y otro al trabajador, quedando a cargo de quien contrata garantizar el pago total de los aportes correspondientes.

Recomendaciones para empleadores

Antes de formalizar el contrato con una empleada doméstica, se recomienda:



Registrar la relación laboral ante el sistema de seguridad social , lo que garantiza beneficios para ambas partes.

, lo que garantiza beneficios para ambas partes. Calcular con claridad el salario base , auxilio de transporte y prestaciones, para evitar sanciones o conflictos laborales.

, auxilio de transporte y prestaciones, para evitar sanciones o conflictos laborales. Verificar fechas de pago, teniendo en cuenta el cronograma de prestaciones sociales como primas y cesantías.

Cumplir con estas obligaciones permite que la trabajadora tenga acceso a servicios de salud, protección económica y beneficios que respaldan su estabilidad laboral y familiar.

Pagar correctamente a una empleada doméstica en 2026 implica considerar el salario mínimo legal, el auxilio de transporte cuando corresponde y todos los beneficios contemplados por la ley laboral colombiana.

Estos elementos aseguran una relación de trabajo justa y dentro de los parámetros establecidos por las normas vigentes.

