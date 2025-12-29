Salario mínimo vital: qué significa y por qué ahora es clave en Colombia

El concepto de salario mínimo vital empezó a sonar con más fuerza en Colombia tras el anuncio del Gobierno de que el incremento del salario mínimo para 2026 se basó en esta idea. Aunque muchos trabajadores ya están familiarizados con el salario mínimo legal, el término “vital” introduce un enfoque distinto que va más allá de una cifra mensual definida por ley.

A diferencia del salario mínimo tradicional, que se calcula principalmente con base en inflación y productividad, el salario mínimo vital pone el foco en la vida real de las familias. Su objetivo es que el ingreso mensual alcance para cubrir una canasta más amplia de necesidades, no solo las básicas, sino aquellas que permiten un nivel de vida digno.

¿Qué es exactamente el salario mínimo vital?

El salario mínimo vital es un concepto impulsado desde organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según esta entidad, se trata de un nivel de ingreso suficiente para que un trabajador y su familia puedan vivir con dignidad, teniendo en cuenta el contexto económico y social de cada país.

Esto implica que el cálculo no se limita a sobrevivir mes a mes, sino a cubrir gastos como una alimentación adecuada, vivienda, servicios públicos, transporte, salud y educación. En otras palabras, busca que el salario alcance para sostener un hogar promedio sin quedar por debajo de la línea de pobreza.

La principal diferencia frente al salario mínimo legal es el enfoque. Mientras el mínimo legal es una cifra obligatoria establecida por el Estado, el salario vital se construye desde la realidad del costo de vida y el tamaño de los hogares.

Salario mínimo 2026: lo que le descontarán de salud y pensión a trabajadores Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿A quiénes aplica el salario mínimo vital en Colombia?

En el caso colombiano, el salario mínimo vital no es una figura independiente del salario mínimo legal. Es decir, no se trata de un nuevo subsidio ni de un ingreso adicional. El Gobierno ha explicado que la cifra del salario mínimo para 2026 se calculó bajo la lógica de un “salario vital familiar”.

Esto significa que:



Aplica a todos los trabajadores formales que devengan el salario mínimo legal vigente.

El cálculo tiene en cuenta cuántas personas, en promedio, dependen de un ingreso en un hogar colombiano.

Se basa en una canasta de bienes y servicios más amplia, pensada para el grupo familiar y no solo para el trabajador individual.

De esta manera, el salario mínimo busca cubrir no solo gastos personales, sino también responsabilidades familiares comunes en el país.

Salario mínimo vital no es lo mismo que ingreso mínimo

Es importante no confundir el salario mínimo vital con otras figuras que existen en el mundo. Por ejemplo, en España funciona el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es una ayuda económica dirigida a personas en situación de vulnerabilidad, tengan o no empleo formal.

Ese tipo de ingreso es una prestación social financiada por el Estado y no depende de una relación laboral. En cambio, el salario mínimo vital está directamente ligado al empleo formal y al pago que deben realizar los empleadores.