La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El impresionante cambio físico de Enrique Carriazo que dejó a todos sorprendidos

El impresionante cambio físico de Enrique Carriazo que dejó a todos sorprendidos

El actor colombiano Enrique Carriazo volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras aparecer en una fotografía reciente que evidenció un notable cambio en su apariencia física.

Enrique Carriazo
El cambio físico de Enrique Carriazo
Foto: Enrique Carriazo / Caracol Televisión
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

El reconocido actor colombiano Enrique Carriazo, recordado por su amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, volvió a captar la atención del público luego de que una reciente fotografía evidenciara un significativo cambio en su aspecto físico. La imagen, compartida en redes sociales, generó múltiples reacciones entre seguidores que aseguran que el artista luce completamente diferente a como se le veía en sus últimas apariciones públicas.

Carriazo, quien ha construido una carrera sólida durante más de tres décadas en la industria del entretenimiento, es considerado uno de los intérpretes más representativos de la televisión colombiana. Su versatilidad y estilo actoral le han permitido participar en importantes producciones y consolidar un reconocimiento que atraviesa varias generaciones.

La imagen que despertó la conversación fue publicada por el también actor colombiano Andrés Parra, quien compartió un mensaje de admiración y amistad hacia su colega tras reencontrarse con él. Sin embargo, más allá del gesto emotivo, lo que realmente llamó la atención del público fue el aspecto actual de Carriazo, pues muchos usuarios aseguraron que su transformación física resultó difícil de reconocer a primera vista.

Trayectoria y legado en la actuación colombiana de Enrique Carriazo

Enrique Carriazo nació en Bogotá y desde muy joven encontró en la actuación su vocación profesional. Su formación artística comenzó en el teatro, especialmente en el reconocido grupo Teatro La Candelaria, espacio que marcó su desarrollo interpretativo y su visión escénica.

A lo largo de su carrera ha participado en múltiples producciones televisivas que han dejado huella en la audiencia colombiana. Entre sus trabajos más recordados figuran series y telenovelas como “Pedro, el escamoso”, “Doctor Mata” y “La Gloria de Lucho”, además de su presencia en proyectos cinematográficos y teatrales que han consolidado su reputación como uno de los actores más versátiles del país.

Su trayectoria también se ha caracterizado por compartir escena con destacados actores del país y asumir personajes de gran complejidad dramática, lo que ha fortalecido su reconocimiento dentro del medio artístico colombiano.

