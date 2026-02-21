Publicidad

Último mensaje de Eric Dane, actor de Grey 's Anatomy antes de fallecer: ¿se despidió?

El actor de 53 años, falleció tras padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA), dejando una huella imborrable entre sus seguidores.

Mensaje de Eric Dane
Último mensaje de Eric Dane, actor de Grey 's Anatomy antes de fallecer: ¿se despidió?
Foto: imagen tomada de YouTube
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

La noticia del fallecimiento del actor Eric Dane, el recordado por dar vida al doctor Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy, dejó conmocionados a sus seguidores, cuando este jueves 19 de febrero de 2026, a los 53 años, terminó perdiendo la vida tras una batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Sin embargo, en las últimas horas se conoció una entrevista póstuma publicada por Netflix, en la cual el actor dejó una serie de recomendaciones hacia sus hijos; la plataforma de streaming lanzó el documental 'Famous Last Words' (Últimas palabras célebres), una producción que el artista aceptó grabar bajo la condición de que solo se emitiera tras su fallecimiento.

En este espacio, Eric Dane se sinceró sobre su lucha contra la ELA, sus problemas de adicción y su matrimonio con Rebecca Gayheart, de quien se divorció en 2018 pero a quien calificó como el gran amor de su vida. De igual forma, se describió como alguien: "solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre".

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Eric Dane?

Por medio de esta entrevista, el actor decidió compartir una serie de lecciones de vida que aprendió a raíz de su padecimiento. Dirigiéndose directamente a sus hijas, al punto que este les pidió directamente que durante su vida cumplan cuatro premisas:

1. Vivir en el presente: Dane confesó que pasó años perdido en la autocompasión, el arrepentimiento y la duda. "El presente es todo lo que tienes. Atesóralo. Aprecia cada momento", expresó, señalando que la enfermedad lo obligó a no querer estar en ningún otro lugar que no fuera el "ahora".

2. Enamorarse de una pasión: El intérprete instó a sus hijas a encontrar algo que las motive a levantarse cada mañana. Puso como ejemplo su amor por la actuación, que lo ayudó a superar sus "horas más oscuras"

Puedes leer: Así es el regreso de Woody y Buzz en Toy Story 5: tráiler OFICIAL

3. Elegir sabiamente a las amistades: Resaltó la importancia de rodearse de personas que "simplemente aparecen" sin juicios ni condiciones. Agradeció a sus amigos cercanos, quienes lo apoyaron cuando ya no podía realizar tareas sencillas como conducir o ir al gimnasio.

4. Luchar con dignidad: Como último consejo, las alentó a nunca rendirse ante los desafíos de salud o cualquier otro tipo de adversidad. "Lucha hasta tu último aliento", les pidió, recordándoles que ambas heredaron su "superpoder", el cual es la resiliencia.

La entrevista concluye con un emotivo cierre donde el actor reafirma el amor por su familia: “Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las quiero. Esas son mis últimas palabras”.

Por otro lado, se conoció que la serie Grey's Anatomy ya prepara un episodio especial para rendir homenaje a la memoria del actor que marcó una época en la televisión.

