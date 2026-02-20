Incendio en restaurante de la carrera 30 generó gran columna de humo en Bogotá

Un incendio estructural ocurrido en la carrera 30 con calle 71, en la localidad de Barrios Unidos, generó alarma entre transeúntes y conductores debido a una enorme columna de humo que se elevó sobre varios edificios del sector.

La emergencia se presentó en un inmueble de al menos ocho pisos donde funciona el restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, un punto comercial reconocido en esa zona de la ciudad.

Desde los primeros minutos, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá llegaron al lugar para atender la situación. La prioridad fue contener las llamas y evitar que el humo se propagara hacia otros espacios del edificio y construcciones cercanas.

Las maniobras incluyeron un ataque directo al foco del incendio y el uso de ventilación mecánica para extraer el humo acumulado.

¿Qué causó el incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense?

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el origen del fuego estaría relacionado con los ductos de ventilación del restaurante.

Esta situación obligó a los equipos de emergencia a trabajar desde distintos puntos del inmueble, garantizando que no se generaran nuevos focos y que el calor no comprometiera otras áreas del edificio.

Las autoridades confirmaron que la situación está controlada y que no se registran personas lesionadas. Este dato fue clave para llevar tranquilidad a quienes se encontraban en el sector y a los residentes de edificios cercanos, que observaron la nube de humo desde varios metros a la redonda.

El incendio también tuvo consecuencias en la movilidad. La Secretaría Distrital de Movilidad ordenó el cierre preventivo de la carrera 30 a la altura de la calle 71 mientras se desarrollaban las labores de atención. En la zona se ubicaron ambulancias, personal de apoyo y grupos guía para orientar a los conductores y reducir el impacto del tráfico en horas de alta circulación vehicular.

Varios ciudadanos grabaron videos del momento en que el humo salía del edificio, imágenes que rápidamente circularon en redes sociales y aplicaciones de mensajería. En ellas se observa cómo los bomberos ingresan con mangueras y equipos especializados, mientras otros controlan el perímetro para permitir el trabajo seguro de los rescatistas.

Las autoridades continúan evaluando las condiciones internas del inmueble para descartar cualquier riesgo adicional y establecer con mayor precisión las causas de la emergencia. Por ahora, se mantiene el monitoreo del lugar y se avanza en la normalización gradual de la movilidad, una vez se garantice que no existe peligro para peatones ni conductores.