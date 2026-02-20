Aparece una camada de Therians en estación de Transmilenio; bolsa para sus necesidades

El pasado 19 de febrero de 2026, los usuarios de la estación Temporal Calle 34 de Transmilenio, ubicada sobre la avenida Caracas, presenciaron a un grupo de jóvenes que, portando máscaras de perros, o más conocidos como Therians adoptaron comportamientos propios de estos animales.

Se conoció que la escena, fue captada en video y difundida por la cuenta "Colombia Oscura" en la plataforma X. Según las imágenes viralizadas, la denominada “camada de therians” no pasó desapercibida.

Puedes leer: VIDEO: Hombre capturado por robo dice ser un therian-rata que habita en Bogotá



Mientras algunos integrantes del grupo estaban sentados esperando el bus articulado, otros realizaban movimientos más activos, como jugar y saltar desde la plataforma de la estación hacia la calle, para luego regresar al interior del sistema.



Un detalle que llamó la atención de los pasajeros fue que algunos de estos jóvenes llevaban collares y eran guiados por otro ciudadano, simulando ser mascotas en un paseo. Ante la sorpresa y el desconcierto de los presentes, los involucrados mantuvieron su postura en todo momento.

Cabe destacar que el terminó de ‘therian’ se ha popularizado entre los jóvenes y en plataformas como TikTok, en donde se ven estos. Por otro lado, se conoció por parte de expertos en mencionan que a diferencia de otros grupos urbanos basadas en gustos musicales o estéticas, estos implica una autopercepción de identidad vinculada directamente con el mundo animal.

#OPINE. La nueva “moda” de los therian llegó a Bogotá y fue grabada en la estación Temporal de TransMilenio Calle 34, donde varios jóvenes fueron vistos adoptando comportamientos asociados a esta tendencia, generando sorpresa y todo tipo de reacciones entre usuarios del sistema. pic.twitter.com/gnVNS6ze9b — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 20, 2026

Publicidad

¿Qué más se conoció de los Therians en la estación de Transmilenio?

La viralización del video en la estación de la calle 34 desató una ola de comentarios encontrados. Por un lado, una persona que se identificó como líder de la "manada de therians" de Bogotá hizo un llamado a la empatía, asegurando que cargan "bolsitas para sus necesidades" y que su comportamiento no busca hacer daño a nadie.

Puedes leer: Captan a jóvenes actuando como animales en plena calle de Bogotá, ¿primeros therians?

Publicidad

Por otro lado, otras personas han rechazado la educación de los jóvenes frente a los animales reales o manifestando su incomodidad ante la invasión del espacio personal. De igual forma, se conocieron otros videos donde siguen apareciendo estas personas que se identifican con animales, ya sea en Antioquia y en otras zonas de Bogotá.

Mensajes como "los perritos callejeros son más educados", entre otros son las advertencias sobre posibles confrontaciones físicas si se acercan demasiado a otros pasajeros, sobre esta tendencia que hay actualmente en el mundo.

Mira también: El extraño caso del Therian cocodrilo que se volvió viral, ¿humano o animal?