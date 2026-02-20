Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
SALARIO MÍNIMO 2026
ÚLTIMO CHAT DE CRISTIAN MARTÍN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Aparece una camada de Therians en estación de Transmilenio; bolsa para sus necesidades

Aparece una camada de Therians en estación de Transmilenio; bolsa para sus necesidades

En redes sociales apareció un video donde algunos empezaron a jugar y saltar desde la plataforma y otros permanecían sentados.

Therians en Transmilenio
Aparece una camada de Therians en estación de Transmilenio; bolsa para sus necesidades
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

El pasado 19 de febrero de 2026, los usuarios de la estación Temporal Calle 34 de Transmilenio, ubicada sobre la avenida Caracas, presenciaron a un grupo de jóvenes que, portando máscaras de perros, o más conocidos como Therians adoptaron comportamientos propios de estos animales.

Se conoció que la escena, fue captada en video y difundida por la cuenta "Colombia Oscura" en la plataforma X. Según las imágenes viralizadas, la denominada “camada de therians” no pasó desapercibida.

Puedes leer: VIDEO: Hombre capturado por robo dice ser un therian-rata que habita en Bogotá

Mientras algunos integrantes del grupo estaban sentados esperando el bus articulado, otros realizaban movimientos más activos, como jugar y saltar desde la plataforma de la estación hacia la calle, para luego regresar al interior del sistema.

Te puede interesar

  1. Tiburón ataca a sobrino de Anahí y nieto de Lupita D’Alessio
    Tiburón ataca a sobrino de Anahí y nieto de Lupita D’Alessio
    Foto: fotomontaje La Kalle, fotos tomadas de redes sociales
    Farándula

    Tiburón ataca a sobrino de Anahí y nieto de Lupita D’Alessio; este es su estado

  2. ¿Llegó la primera comunidad de therians a Antioquia? tendencia causó revuelo
    ¿Llegó la primera comunidad de therians a Antioquia? tendencia causó revuelo
    Foto: Redes sociales
    Virales

    ¿Llegó la primera comunidad de therians a Antioquia? tendencia causó revuelo

Un detalle que llamó la atención de los pasajeros fue que algunos de estos jóvenes llevaban collares y eran guiados por otro ciudadano, simulando ser mascotas en un paseo. Ante la sorpresa y el desconcierto de los presentes, los involucrados mantuvieron su postura en todo momento.

Cabe destacar que el terminó de ‘therian’ se ha popularizado entre los jóvenes y en plataformas como TikTok, en donde se ven estos. Por otro lado, se conoció por parte de expertos en mencionan que a diferencia de otros grupos urbanos basadas en gustos musicales o estéticas, estos implica una autopercepción de identidad vinculada directamente con el mundo animal.

Publicidad

¿Qué más se conoció de los Therians en la estación de Transmilenio?

La viralización del video en la estación de la calle 34 desató una ola de comentarios encontrados. Por un lado, una persona que se identificó como líder de la "manada de therians" de Bogotá hizo un llamado a la empatía, asegurando que cargan "bolsitas para sus necesidades" y que su comportamiento no busca hacer daño a nadie.

Puedes leer: Captan a jóvenes actuando como animales en plena calle de Bogotá, ¿primeros therians?

Publicidad

Por otro lado, otras personas han rechazado la educación de los jóvenes frente a los animales reales o manifestando su incomodidad ante la invasión del espacio personal. De igual forma, se conocieron otros videos donde siguen apareciendo estas personas que se identifican con animales, ya sea en Antioquia y en otras zonas de Bogotá.

Te puede interesar

  1. Madre denuncia que joven identificado como ‘therian’ atacó a su hija
    Madre denuncia que joven identificado como ‘therian’ atacó a su hija en plena calle
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Virales

    Madre denuncia que joven identificado como ‘therian’ atacó a su hija en plena calle

  2. ¿Quiénes son los therian?
    ¿Quiénes son los therian?
    /Foto: IA
    Sociedad

    ¿Quiénes son los therian y por qué cada vez más personas hablan de ellos?

Mensajes como "los perritos callejeros son más educados", entre otros son las advertencias sobre posibles confrontaciones físicas si se acercan demasiado a otros pasajeros, sobre esta tendencia que hay actualmente en el mundo.

Mira también: El extraño caso del Therian cocodrilo que se volvió viral, ¿humano o animal?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Video viral

Viral

Bogotá