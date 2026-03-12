Fallece estudiante de Universidad Externado arrollada por un TransMilenio en Bogotá

Una estudiante de la Universidad Externado de Colombia terminó perdiendo la vida después de un accidente ocurrido en la estación de Transmilenio Las Aguas, en donde se confirmó que la persona fallecida era Jhoana Katerine Agreda Jamioy, una joven indigena de 21 años de edad.

De igual forma, se conoció que este hecho ocurrió en la noche del pasado martes 10 de marzo en el centro de Bogotá. Según los primeros reportes de las autoridades y la empresa operadora del sistema, la joven fue impactada por un vehículo articulado en circunstancias que aún son materia de investigación.

Por lo cual, por medio de un comunicado oficial TransMilenio lamentó lo sucedido e informó que, de acuerdo con las versiones preliminares, el incidente habría ocurrido cuando la persona presuntamente “intentaba ingresar de manera irregular al sistema”, pese a esto, los hechos se encuentran investigando lo ocurrido.



¿Quién era Jhoana Katerine Agreda Jamioy?

La víctima era una joven indígena de 21 años, quien cursaba sexto semestre del programa de Antropología en la Universidad Externado. Jhoana Katerine Agreda Jamioy también era reconocida por su compromiso académico y formaba parte del programa distrital Atenea, una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá que facilita el acceso a la educación superior mediante apoyos financieros.

Ante esta situación, la Universidad Externado de Colombia confirmó la noticia y manifestó su profunda solidaridad con la familia de la estudiante. Tanto es así que por medio de su área de Bienestar Universitario, está brindando acompañamiento integral a los familiares, apoyándolos en los trámites legales y de exequias necesarios en este difícil momento.

De igual forma, TransMilenio aseguró que se encuentra a total disposición de las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

"La entidad realiza seguimiento al caso y continuará reforzando las medidas de control y monitoreo con el fin de garantizar la seguridad operacional del sistema", señaló la empresa en su pronunciamiento oficial, para poder esclarecer lo ocurrido con Jhoana Katerine Agreda Jamioy.

Este suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en las estaciones del sistema masivo y los riesgos asociados al ingreso irregular a las plataformas. Mientras tanto, las investigaciones continúan para establecer con precisión técnica cómo se produjo el fatal desenlace que hoy enluta a la comunidad universitaria y a la población indígena del país.

