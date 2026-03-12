ICETEX sorprende a miles de estudiantes y extiende plazo para trámite clave

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) dio una noticia importante para miles de jóvenes y adultos interesados en acceder a créditos educativos para estudiar en instituciones de educación superior dentro y fuera de Colombia.

La entidad anunció que extendió los plazos para realizar trámites de solicitud y renovación de estos apoyos económicos durante el primer semestre de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a recursos para financiar programas académicos.

Lee también: Universidad Nacional abre cupos para estudiar GRATIS en 2026; pasos para inscribirte



¿Qué significa y cómo funciona la ampliación de plazos de ICETEX para créditos educativos?

La medida establece nuevas fechas para quienes quieren iniciar o completar el proceso de solicitud de créditos educativos. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes entre el 13 y el 20 de marzo de 2026, según la línea de financiación a la que aspiren.



Adicionalmente, los estudiantes que ya cuentan con una financiación vigente y desean renovar su crédito tendrán hasta el 10 de abril de 2026 para completar ese trámite.



Para quienes no alcanzan a cumplir con los plazos ordinarios, ICETEX habilitó una oportunidad de renovación extemporánea hasta el 24 de abril de 2026, permitiendo así que más personas finalicen sus procesos sin perder la opción de recibir apoyo.

El presidente de la entidad, Álvaro Urquijo Gómez, destacó que con esta ampliación se espera que al menos 1.500 estudiantes adicionales puedan postularse y tener acceso a financiación para sus estudios superiores en este año.

Puedes ver: Registraduría abre convocatoria y paga 1 millón por 10 días: cómo inscribirte en tres pasos



¿Cómo acceder y usar un crédito educativo con ICETEX?

ICETEX es una entidad del Estado colombiano que ofrece créditos educativos para que estudiantes puedan financiar el costo de matrículas, sostenimiento y otros gastos asociados a programas de educación superior.

Publicidad

Estos créditos están disponibles para programas de pregrado, posgrado e incluso estudios en el exterior, según la entidad, su objetivo principal es apoyar a aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos para costear sus estudios.

Publicidad

El proceso para acceder a un crédito educativo con ICETEX implica cumplir con ciertos requisitos, entre ellos estan:



Estar admitido en una institución de educación superior reconocida por el Estado.

Completar el registro en la plataforma oficial de ICETEX.

oficial de ICETEX. Demostrar capacidad de pago futura, según la línea de crédito.

según la línea de crédito. Contar con un codeudor en los casos que lo requiera la entidad.

en los casos que lo requiera la entidad. Presentar la documentación exigida por la línea de financiación seleccionada.

Uso del crédito y pago:



Los fondos se pueden usar para cubrir matrícula y otros gastos educativos.

Los pagos generalmente comienzan una vez que terminas tus estudios.

El pago se realiza en cuotas, que pueden incluir intereses según el contrato.

La ampliación de los plazos busca reducir las barreras que enfrentan los estudiantes al momento de solicitar o renovar su crédito educativo. Al ofrecer más tiempo para completar estos trámites, se espera que más personas puedan acceder a la financiación necesaria para iniciar o continuar con programas académicos que, de otro modo, serían difíciles de costear.

Este ajuste de fechas se da en un contexto donde muchos estudiantes y sus familias utilizan ICETEX como medio para financiar estudios de educación superior. La ampliación de plazos permite que más personas completen sus solicitudes y renovaciones de crédito, asegurando continuidad en la financiación de sus programas académicos, en medio de la gestión de recursos estatales para la educación.

