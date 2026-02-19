Publicidad

Universidad Nacional abre cupos para estudiar GRATIS en 2026; pasos para inscribirte

Universidad Nacional abre cupos para estudiar GRATIS en 2026; pasos para inscribirte

La UNAD te abre las puertas para que inicies tu carrera profesional sin costo. Descubre si cumples con los requisitos para acceder a este beneficio e infórmate sobre el proceso de inscripción.

Foto: Labs.google y Gustavo Torrijos Zuluaga
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ya activó su Política de Gratuidad para el primer semestre de 2026 (periodo 16-02). No te duermas en los laureles, porque el tiempo vuela y los cupos son limitados.

Puedes leer: ICETEX abre convocatoria a estudiantes colombianos; recibirán $2 millones mensuales

Fechas para inscribirte en la Universidad Nacional

Tienes que actuar rápido. La ventana para enviar tus documentos se abrió el 18 de febrero y se cierra el 25 de febrero de 2026, justo al mediodía. Ojo, porque si el centro al que aplicas llena sus cupos antes de esa fecha, cerrarán el correo y te quedarás por fuera.

La validación de tus papeles será hasta el 2 de marzo y, si todo sale bien, recibirás la buena noticia a partir del 3 de marzo para empezar clases el 31 de marzo de 2026.

¿Quiénes pueden insribirse a los cupos gratis de la Universidad Nacional?

No importa si eres un aspirante nuevo o si ya vienes estudiando en la UNAD como alumno antiguo; lo vital es que no tengas ya un título profesional universitario.

Los grupos que tienen prioridad absoluta son los clasificados en los estratos 1, 2 o 3 (o incluso si no tienes estrato definido), y quienes estén en los grupos A, B o C del Sisbén IV.

También se abre la puerta para comunidades indígenas, población Rrom, comunidades negras, afro, raizales, palenqueras, víctimas del conflicto, personas con discapacidad, comunidades campesinas y personas privadas de la libertad.

Básicamente, si estás en una situación de vulnerabilidad, el Estado colombiano quiere asumir el costo de tu matrícula en programas de pregrado.

Puedes leer: ICETEX lanza becas en prestigiosa universidad de Europa; documentos y requisitos

Programas que no aplican a la convocatoria de la UNAD

Antes de que te emociones con cualquier carrera, debes saber que la circular 104 – 007 de la UNAD puso algunas reglas claras. Para esta convocatoria de primera matrícula, no podrás elegir Derecho, Psicología ni Radiología e Imágenes Diagnósticas.

Tampoco están disponibles para nuevos ingresos varias tecnologías, como Gestión Industrial, Desarrollo de Software, Producción de Audio o Saneamiento Ambiental, entre otras. Asegúrate de revisar la lista oficial para no perder el envío.

Paso a paso para incribirte a los cupos gratuitos de la UNAD

El proceso es digital. Debes enviar un correo al centro de la UNAD más cercano a tu casa.

En el cuerpo del mensaje, no olvides poner tus datos básicos: nombre completo, documento, grupo étnico o discapacidad (si aplica), lugar de nacimiento y residencia, estrato, el programa al que aspiras y tu puntaje e ICFES.

Lo más importante son los archivos adjuntos. Deben ser PDF individuales y pesar menos de 350 KB cada uno. Alista esto:

  • Fotocopia del diploma de bachiller y acta de grado.
  • Foto tipo documento 3x4.
  • Certificado del examen ICFES.
  • Copia legible de tu documento de identidad.
  • Soporte que demuestre que perteneces a uno de los grupos priorizados (como el certificado de víctimas o Sisbén).

Si eres estudiante antiguo, recuerda que debes escribir desde tu correo institucional (@unadvirtual.edu.co); si usas uno personal, te van a rebotar la postulación.

Recuerda que enviar los papeles no te da el cupo automáticamente. La UNAD recibe todo, pero el Ministerio de Educación Nacional es quien da el visto bueno final.

