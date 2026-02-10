Cursos gratuitos del MinTIC: cómo registrarse y quiénes pueden aplicar

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, abrió la convocatoria para cursos gratuitos en marketing digital y redes sociales durante 2026.

La iniciativa busca que ciudadanos de todo el país puedan adquirir habilidades digitales clave para mejorar su desempeño laboral, crear proyectos o impulsar negocios online.

El programa está diseñado para personas mayores de 18 años con acceso a internet, sin importar su nivel educativo o experiencia previa en tecnología. Todas las clases se realizan de manera virtual y permiten avanzar a tu propio ritmo, lo que facilita que estudiantes y profesionales puedan combinar la formación con otras actividades.



¿Qué cursos gratis están disponibles en MinTIC 2026?

El programa incluye cinco cursos principales, cada uno con una duración aproximada de 48 horas y enfocados en herramientas y estrategias prácticas:



Monetización de redes sociales: estrategias para generar ingresos en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.

estrategias para generar ingresos en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. Marketing digital en redes sociales: creación de campañas, manejo de marca y posicionamiento en línea.

creación de campañas, manejo de marca y posicionamiento en línea. Psicología del consumidor digital: comprender comportamientos de las audiencias y optimizar contenidos.

comprender comportamientos de las audiencias y optimizar contenidos. Análisis y optimización del contenido: interpretación de métricas y mejora de la presencia digital.

interpretación de métricas y mejora de la presencia digital. Monetización avanzada multiplataforma: técnicas para ampliar fuentes de ingresos en varias redes.

Estos cursos forman parte de la estrategia Social Tech, que tiene como objetivo desarrollar competencias digitales en sectores clave de la economía. Además, se complementan con otros programas de formación ofrecidos por el MinTIC, enfocados en programación básica, emprendimiento digital y marca personal.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en los cursos gratis de MinTIC?

Participar en estos cursos no requiere trámites complejos. Basta con cumplir algunos requisitos básicos para completar el registro y acceder a la formación virtual:



Ser ciudadano colombiano. Tener 18 años o más. Contar con un correo electrónico activo.

¿Cómo inscribirse a los cursos de MinTIC?

Para inscribirse, se debe ingresar al portal oficial de Social Tech, registrar los datos personales y seleccionar el curso de interés. La plataforma permite iniciar de inmediato las clases y realizar actividades prácticas desde casa.

Al finalizar cada curso con éxito, los participantes reciben un certificado digital avalado por el MinTIC y la Universidad Distrital. Este documento puede ser útil para mejorar oportunidades laborales, fortalecer proyectos de emprendimiento o ampliar habilidades digitales para iniciativas personales.

La iniciativa facilita que más colombianos puedan acceder a formación de calidad sin costo, con contenidos actualizados y aplicables en la economía digital actual. La oferta busca preparar a ciudadanos y emprendedores para competir en el entorno digital y aprovechar oportunidades de trabajo y negocio en línea.