Google y MinTIC lanzan 20.000 becas en IA, ciberseguridad y tecnología para jóvenes

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Carina Murcia, anunció una importante alianza con Google para ampliar la formación digital en Colombia, mediante la entrega de 20.000 becas educativas dirigidas a jóvenes del país en áreas tecnológicas de alta demanda.

El anuncio fue hecho tras un encuentro con Doron Avni, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Google, donde se acordó un nuevo Memorando de Entendimiento que fortalece la cooperación entre la multinacional y el Gobierno Nacional.

El objetivo principal es preparar a los colombianos en materias como Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad y analítica de datos, sectores que están creciendo rápidamente en el mercado laboral global.



¿Qué ofrecen las becas de Google y cómo benefician a los jóvenes colombianos?

“Las 20.000 becas se enfocan en entregar formación especializada en tecnología, respondiendo a la necesidad de desarrollar talento digital competitivo y ampliar las oportunidades de empleo en el país.



Estas becas están pensadas para jóvenes que buscan adquirir habilidades que les permitan desempeñarse en áreas tecnológicas estratégicas, clave para la transformación digital de diferentes industrias”, indicó la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, junto a representantes de Google.

Las alianzas que cambian realidades se construyen con diálogo directo y visión compartida.



Sin embargo, el acuerdo con Google no se limita solo a la entrega de becas, se mencionó que dentro de los puntos más relevantes del trabajo conjunto está el desarrollo de un sistema piloto de alertas tempranas para desastres naturales utilizando tecnología Android, proyecto que busca enviar notificaciones en tiempo real a los ciudadanos, mejorando la respuesta ante emergencias y contribuyendo a la seguridad pública en todo el país.

Otra pieza fundamental del convenio es el trabajo conjunto con el Gobierno en el fortalecimiento de la protección de menores en el entorno digital. A través del programa Ciberpaz, se realizarán campañas de sensibilización orientadas al control parental y al uso seguro de internet por parte de niños, niñas y adolescentes.

Durante su intervención en el World Governments Summit, la ministra Carina Murcia destacó el compromiso de Colombia por convertirse en un centro de servicios digitales y fintech.

Señaló que con una inversión que supera los $600.000 millones en talento digital, se busca que estas oportunidades de formación lleguen especialmente a zonas apartadas del país, donde históricamente la conectividad y acceso a educación tecnológica han sido limitados.

Asimismo afirmó que ya existe una base sólida de colaboración que data de 2023 entre Colombia y Google, y que ahora se busca ampliar aún más el alcance de estos programas para beneficiar a más colombianos y colombianas.

Según el MinTIC, en las próximas semanas se publicarán los detalles de postulación a las becas. Aunque todavía no están disponibles los requisitos concretos, se espera que los jóvenes interesados puedan acceder a información sobre cómo aplicar a estos programas que prometen impulsar su formación y competitividad en la industria tecnológica.

Además, explicaron que las becas buscan fortalecer el talento digital, mejorar la empleabilidad juvenil y responder a la demanda de profesionales en áreas tecnológicas estratégicas.