Curso GRATIS de conducción para mujeres en Bogotá: Así te puedes inscribir

El sábado 7 de febrero, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se convertirá en el epicentro del progreso femenino en Bogotá. A través de una robusta convocatoria de formación denominada "procesos de autonomía económica", las residentes de la localidad podrán postularse para obtener, entre otros beneficios, la licencia de conducción categoría C1 sin costo alguno.

Al eliminar los costos de capacitación teórica, práctica y los derechos de trámite —que usualmente superan el $1.500.000—, el Distrito abre una ventana de oportunidad para aquellas que buscan nuevas alternativas de ingresos.

¿Cómo participar en el curso de licecia de coducción gratis para mujeres?

La cita para todas las interesadas es este sábado, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, directamente en la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.



Es fundamental que las aspirantes residan obligatoriamente en esta zona de la ciudad y se presenten con la documentación física requerida: copia del documento de identidad, certificado del Sisbén, un recibo de servicio público reciente y el certificado de afiliación a salud (ADRES).

Un punto determinante para las aspirantes al curso de conducción es el estado de su historial en el sistema de tránsito: para ser beneficiaria, es requisito no tener multas pendientes de pago o, en su defecto, contar con un acuerdo de pago vigente.

Aunque la licencia C1 es uno de los componentes más atractivos —ya que faculta a las mujeres para operar desde vehículos particulares hasta taxis y microbuses de servicio público—, la administración local ha diversificado la oferta para alcanzar a mujeres de diferentes edades y perfiles:

Vigilancia y seguridad privada: Dirigido a mujeres mayores de 18 años interesadas en este sector operativo.

Dirigido a mujeres mayores de 18 años interesadas en este sector operativo. Emprendimiento e innovación digital: Un programa enfocado en la creación de modelos de negocio modernos para mayores de 18 años.

Un programa enfocado en la creación de modelos de negocio modernos para mayores de 18 años. Cuidado estético de manos y pies: Una opción técnica accesible para jóvenes desde los 14 años en adelante.

Una opción técnica accesible para jóvenes desde los 14 años en adelante. Conducción C1: Específicamente para mujeres entre los 18 y los 60 años.

La convocatoria tiene un marcado carácter inclusivo. Según han confirmado las autoridades locales, se dará prioridad en la asignación de cupos a mujeres que pertenezcan a grupos con enfoque diferencial.

Esto incluye a mujeres cuidadoras, personas con discapacidad, indígenas, víctimas del conflicto armado, mujeres afrocolombianas, raizales, palenqueras, firmantes del Acuerdo de Paz y aquellas que cuenten con medidas de protección.

Esta estrategia de "Autonomía Económica" busca que la población femenina de Ciudad Bolívar no solo obtenga un certificado, sino que fortalezca su capacidad de decisión y construcción de nuevas oportunidades de vida.

