Bogotá abre 913 vacantes de empleo formal: salarios de hasta cuatro mínimos

Bogotá continúa fortaleciendo su apuesta por el empleo formal a través de convocatorias públicas que buscan facilitar el acceso de los ciudadanos al mercado laboral. En esta ocasión, el Distrito anunció la apertura de 913 vacantes de trabajo en distintos sectores productivos de la ciudad, disponibles mediante un proceso de postulación completamente virtual.

La iniciativa es liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la estrategia Talento Capital, con el objetivo de conectar a empresas privadas con personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Puedes leer: Subsidio de desempleo en Medellín está entregando más de 2 millones y medio



De acuerdo con la información oficial, una parte importante de las ofertas está dirigida a personas con formación académica básica y media, lo que amplía las oportunidades para quienes cuentan con bachillerato como máximo nivel educativo.



Vacantes disponibles de empleo y sectores con mayor demanda en Bogotá

Según lo informado por el Distrito, los perfiles requeridos corresponden principalmente a áreas como construcción, transporte, industria, comercio y servicios.

Del total de vacantes anunciadas, 373 están orientadas específicamente a personas con formación básica y media, mientras que el resto requiere estudios técnicos, tecnológicos o profesionales, dependiendo del cargo.

Entre los puestos disponibles se encuentran cargos operativos, administrativos, técnicos y profesionales, lo que permite una oferta diversa para distintos niveles de experiencia.

Publicidad

Algunas de las vacantes incluyen operador de bus zonal, auxiliar de tienda, auxiliar administrativo, asesor comercial, conductor de furgón, mecánico automotriz, desarrollador de sistemas, contador público, ingeniero químico, politólogo y consultor de política social, entre otros.

Publicidad

La Secretaría de Desarrollo Económico precisó que todos los empleos ofertados cuentan con las prestaciones de ley y corresponden a contratos formales. En cuanto a la remuneración, los salarios varían entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo del perfil requerido, la experiencia y el nivel de formación del aspirante.

Puedes leer: Convocatoria de Prosperidad Social para emprendedores ya está abierta: así puedes aplicar

El proceso de inscripción estará habilitado hasta el sábado 31 de enero de 2026 y se realizará exclusivamente de manera virtual. Las personas interesadas deben registrar su hoja de vida en la plataforma oficial del Servicio Público de Empleo, donde podrán consultar el detalle de cada vacante y postularse a las opciones que se ajusten a su perfil.

Adicionalmente, el Distrito recordó que los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre nuevas oportunidades laborales a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, en el que se publican diariamente ofertas actualizadas. Con esta convocatoria, la Alcaldía busca seguir impulsando el empleo formal y facilitar el acceso a oportunidades laborales en la ciudad.