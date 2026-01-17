D1 abrió vacantes de empleo con sueldos de hasta $5 millones en Colombia

La búsqueda de empleo sigue siendo una prioridad para miles de colombianos, y en medio de ese panorama llegan buenas noticias desde el sector retail.

Tiendas D1, una de las cadenas de supermercados más reconocidas del país anunció la apertura de nuevas vacantes laborales para el primer semestre del año, con oportunidades en diferentes ciudades y perfiles.

Se trata de una convocatoria que incluye cargos operativos, logísticos y administrativos, algunos de ellos con salarios que pueden alcanzar los cinco millones de pesos, además de prestaciones de ley y beneficios adicionales.

Desde su llegada al país en 2009, esta empresa se ha consolidado como una de las principales opciones para los consumidores, pero también como una fuente constante de empleo formal. Hoy, su crecimiento sostenido se traduce en nuevas oportunidades para quienes desean ingresar o mantenerse en el mercado laboral.



D1 abre vacantes de empleo en varias regiones del país

La convocatoria laboral incluye puestos disponibles en departamentos como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Meta, Tolima, Magdalena, Cesar, Cundinamarca y otros más. Entre los cargos más destacados se encuentran asistente de ventas, montacarguista, supervisor de tienda, jefe de zona de ventas y supervisor de despacho, lo que permite que personas con distintos niveles de formación puedan postularse.

Uno de los aspectos más llamativos es que algunas vacantes no requieren experiencia previa, especialmente las relacionadas con atención en tienda. Esto convierte la oferta en una alternativa atractiva para jóvenes, personas que buscan su primer empleo o quienes desean cambiar de sector laboral.



D1: cargos disponibles y salarios ofrecidos

Dentro de los perfiles más destacados está el de jefe de zona de ventas, dirigido a profesionales en áreas como mercadeo, administración o logística, con experiencia mínima de dos años en el sector retail. Este cargo ofrece contrato indefinido y un salario cercano a los $4.587.000, más beneficios adicionales.

Otro de los puestos es el de supervisor de despacho, enfocado en técnicos o tecnólogos en logística, con conocimientos en transporte de carga y liderazgo de equipos. Para este rol, el salario supera los $2.800.000 mensuales.

En el caso del asistente de ventas, el requisito mínimo es ser bachiller, con o sin experiencia. Las funciones incluyen manejo de caja, surtido de mercancía y organización de estanterías. El salario corresponde al mínimo legal vigente, más recargos, horas extras, subsidio de transporte y todas las prestaciones de ley.



¿Cómo postularse a las vacantes?

Las personas interesadas pueden aplicar a través de plataformas como LinkedIn o Computrabajo, donde la empresa publica las ofertas activas. Es fundamental contar con un perfil actualizado, con información clara sobre experiencia laboral, estudios y datos de contacto.

Antes de postularse, se recomienda leer con atención los requisitos de cada cargo y verificar la ciudad donde se ofrece la vacante. Completar el perfil al 100 % aumenta las posibilidades de ser contactado para avanzar en el proceso de selección.

Con esta convocatoria, D1 reafirma su papel como uno de los principales generadores de empleo en el país. Para quienes están en búsqueda activa de trabajo, esta puede ser una oportunidad clave para iniciar o fortalecer su carrera laboral dentro de una empresa en constante crecimiento.