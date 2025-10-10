Publicidad

La Kalle  / Empleos  / Mega feria de empleo ofrece más de 6.519 vacantes de contratación INMEDIATA

Mega feria de empleo ofrece más de 6.519 vacantes de contratación INMEDIATA

La Alcaldía de Bogotá, junto con la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, lanzan una mega feria laboral que promueve entrevistas, contratación y bonos de apoyo.